Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено еще в трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

22 мая в Костанайской области местами ожидаются туман, ветер северо-западный, днем до 15-20 метров в секунду. Ночью местами заморозки 3 градуса. В Костанае днем 22 мая ожидается ветер северо-западный, до 15-20 метров в секунду", - сообщает "Казгидромет".

Также, по информации синоптиков, 22 мая в Восточно-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал и град. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, местами до 15-20, порывы до 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорск ожидаются гроза, ветер юго-восточный, с переходом на западный, до 15-20 метров в секунду. В Семее гроза и ветер юго-восточный, с переходом на западный, до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, 22-23 мая в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на горных реках Восточно-Казахстанской и Алматинской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды, говорится в штормовом предупреждении.

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