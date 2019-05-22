Петропавловск. 21 мая. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
"22 мая в Северо-Казахстанской области ночью местами ожидаются осадки (дождь, снег). Днем местами ожидается град. 22-23 мая местами ожидается туман. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Ночью местами ожидаются заморозки 3 градуса", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Петропавловске днем 22 мая ожидается град. 22-23 мая ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
Вероятность шторма составляет 90-95%.
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