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В Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение

21.05.2019, 12:50 4672
Петропавловск. 21 мая. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
 
"22 мая в Северо-Казахстанской области ночью местами ожидаются осадки (дождь, снег). Днем местами ожидается град. 22-23 мая местами ожидается туман. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Ночью местами ожидаются заморозки 3 градуса", - сообщает РГП "Казгидромет". 
 
В Петропавловске днем 22 мая ожидается град. 22-23 мая ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Вероятность шторма составляет 90-95%.
 

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