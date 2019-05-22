Дожди ожидаются сегодня на территории Казахстана, лишь на западе и юго-западе ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сегодня ожидается дождь, на севере республики ночью осадки, лишь на западе и юго-западе сохранится погода без осадков. Местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, днем местами гроза, возможен град, в Акмолинской, Костанайской, днем Северо-Казахстанской области местами ветер 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, возможен град, сообщили в "Казгидромете".

В Карагандинской области местами гроза, туман, ветер 15-20 метров в секунду. В Кызылординской области ночью, в Жамбылской области днем местами ожидается гроза, местами ветер 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, в Жамбылской области местами возможен град.

В Мангистауской, Павлодарской, днем Алматинской, Атырауской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Алматинской области с грозой.

Ночью ожидаются местами заморозки - в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях 1-6 градусов, в Костанайской, Карагандинской областях 3 градуса, в Актюбинской области 1 градус, в Западно-Казахстанской области на поверхности почвы 1 градус.

В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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