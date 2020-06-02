Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - С сегодняшнего дня запущен официальный чат-бот Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
Получить полезную информацию по формам налоговой отчетности, контрольно-кассовой машине и по налогам можно в Телеграмме по https://t.me/kgd_mf_rk_bot.Чат-бот будет обновляться и развиваться в разрезе тематик", - отметили в пресс-службе ведомства.
Подчеркивается, что ранее действовавшие телеграмм канал https://t.me/KGDMFRK1414 и WhatsApp +7 776 136 41 32 прекращают функционировать с 1 июня 2020 года.
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