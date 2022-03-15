Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в 640 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 марта временами на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь), гроза, туман. Ветер северо-восточный в горных районах 15-20 метров в секунду.
В Шымкенте ночью и утром 15 марта ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь).
15 марта на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман.
15 марта на северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер западный с переходом на юго-восточный, на северо-западе области порывы 18 метров в секунду.
15 марта на западе, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
В Нур-Султане ночью и утром 15 марта ожидается туман.
15 марта на севере Кызылординской области ожидается туман.
Ночью и утром 15 марта на юге Павлодарской области ожидается туман.
15 марта на юге, западе Костанайской области ожидается туман.
Ранее жителей и гостей Алматы предупредили
о лавиноопасной обстановке в горах.