Землетрясение произошло в 194 километрах от Алматы

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 12 августа, в 16 часов 03 минуты 17 секунд по времени Алматы, зарегистрировано землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Эпицентр землетрясения расположен в 194 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,7. Магнитуда MPV - 4,9. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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