Система Orphus

Землетрясение произошло в 786 километрах от Алматы

06.02.2022, 17:32 30291
АЛМАТЫ. 6 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
ТОО "СОМЭ" зарегистрировало подземные толчки 6 февраля в 16 часов 40 минут по времени Алматы.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 786 километрах на юго-запад от Алматы, на границе Таджикистана и Афганистана. Энергетический класс землетрясения 10.6. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 37.45° с.ш. 71.53° в.д. Глубина залегания очага - 120 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 

новости по теме

Врач назвала признаки развития болезни Альцгеймера у молодых людей

06.02.2022, 19:43 22981
Врач назвала признаки развития болезни Альцгеймера у молодых людей
Фото: hainguyenrp from Pixabay
МОСКВА. 6 ФЕВРАЛЯ - Снижение концентрации и нарушение памяти у молодых людей во время умственной деятельности могут свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом в интервью Пятому каналу рассказала невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина.
 

Раньше эта патология достаточно редко встречалась у молодежи, но в настоящее время специалисты все чаще выявляют болезнь Альцгеймера у лиц более молодого возраста", - отметила врач.

 
По ее словам, провалы в памяти возникают уже на ранних стадиях развития этого недуга, однако наиболее опасным отклонением считается ретроградная амнезия.
 

Пациент очень хорошо помнит события молодости и совершенно не помнит, что он ел на завтрак", - пояснила специалист.

 
Наиболее ярко болезнь Альцгеймера проявляется при выполнении многозадачной работы. Человек начинается испытывать трудности с памятью, мышлением и вниманием, поэтому не в состоянии выполнить определенные задания. В таких случаях Коротина рекомендует в срочном порядке обратиться к неврологу.
 
 

В Алматы снизили уровень террористической опасности

06.02.2022, 17:47 29481
В Алматы снизили уровень террористической опасности
АЛМАТЫ. 6 ФЕВРАЛЯ - Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщил о стабилизации ситуации в городе Алматы и отмене высокого уровня террористической угрозы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно принятому руководителем штаба решению на территории мегаполиса с 00.00 часов 7 февраля отменяется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности. Специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы", - говорится в сообщении.

 
В штабе по борьбе с терроризмом поблагодарили жителей города за понимание и проявленную гражданскую ответственность.

 

В Пекине состоялась встреча первых леди Китая и Эквадора

06.02.2022, 12:18 40426
В Пекине состоялась встреча первых леди Китая и Эквадора
Фото: Медиакорпорация КНР
ПЕКИН. 6 ФЕВРАЛЯ - Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань 5 февраля в Доме народных собраний провела встречу с первой леди Эквадора Марией де Лурдес Альсивар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пэн Лиюань призвала наращивать совместные усилия по расширению культурно-гуманитарного сотрудничества между Китаем и Эквадором для укрепления дружбы народов двух стран.
 
Мария де Лурдес Альсивар высоко оценила усилия Китая по проведению зимних Олимпийских игр в условиях пандемии и поблагодарила страну за помощь Эквадору в борьбе с коронавирусом.
 

Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного писателя

06.02.2022, 11:34 41511
НУР-СУЛТАН. 6 ФЕВРАЛЯ - Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким народного писателя Абдижамила Нурпеисова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пресс-секретарь президента РК Берик Уали на странице в Facebook сообщил: президент Касым-Жомарт Токаев в телеграмме соболезнования отметил, что Абдижамил Каримович, прошедший дорогами жестокой войны, после возвращения с фронта внес неоценимый вклад в развитие казахской литературы.
 

Его многолетняя творческая деятельность была весьма плодотворной. Такие произведения, как трилогия "Кровь и пот" и дилогия "Последний долг" получили высокую оценку критиков и читателей. Романы, ставшие отражением целой эпохи, были переведены на многие мировые языки. Произведения Абдижамила Каримовича, ознаменовавшие собой новую веху в истории казахской литературы, способствовали ее популяризации за рубежом. Посвятив всю свою жизнь творчеству, он сыграл огромную роль в духовной и культурной жизни казахского народа. Светлый образ Абдижамила Каримовича, прожившего достойную жизнь и оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме Токаева.

 
Казахский и советский писатель Абдижамил Нурпеисов ушел из жизни в возрасте 97 лет. Он получил известность в советские годы. Абдижамил Нурпеисов написал роман-трилогию "Кровь и пот", которую перевели на десятки иностранных языков. Он также является автором романа "Курляндия", который считается автобиографическим, - Нурпеисов, отправленный в 18-летнем возрасте на фронт во время Второй мировой войны, участвовал в боях в Прибалтике на Курляндском плацдарме. В 2000 году он написал роман "Последний долг" об экологической проблеме Приаралья, откуда он сам родом. За это произведение он получил премию Шолохова в области литературы и искусства.
 
Нурпеисов перевел на казахский язык произведение испанского драматурга Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя", рассказы русских писателей Антона Чехова, Максима Горького.
 
Он был почетным гражданином родной Кызылординской области и города Алматы, в котором жил.
 

Синоптики рассказали о погоде на 6 февраля

06.02.2022, 09:46 44536
Синоптики рассказали о погоде на 6 февраля
НУР-СУЛТАН. 6 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские синоптики представили прогноз погоды на воскресенье, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как указано на сайте РГП "Казгидромет", в столице РК Нур-Султане ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днем 4-6 мороза.
 
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем 3-5 тепла.
 
В Шымкенте облачно, ночью и днем дождь, ветер 8-13, порывы до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 4-6 градусов тепла.
 
В Актау переменная облачность, ночью и днем дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 2-4 тепла. По области ожидаются гололед, туман.
 
В Актобе облачно, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем 3-5 мороза. По области ожидаются туман, гололед, низовая метель.
 
В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем 2-4 мороза.
 
В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днем 3-5 мороза. По области ожидается области низовая метель.
 
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем 3-5 мороза.
 
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днем 8-10 мороза.
 
В Кызылорде переменная облачность, ночью и днем дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 1-3 тепла. По области ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, метель.
 
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днем 7-9 мороза.
 
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днем 8-10 мороза.
 
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днем 1-3 тепла.
 
В Таразе переменная облачность, днем дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 7-9 тепла. В горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед.
 
В Туркестане облачно, ночью и днем дождь, ветер 8-13, порывы до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 4-6 градусов тепла. В горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед.
 
В Уральске облачно, ночью и днем снег, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем 2-4 мороза. По области ожидается туман, гололед.
 
В Усть-Каменогорске ясно, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днем 2-4 мороза.
 

КТЖ досрочно расторгает договор с Instant Payments

05.02.2022, 17:37 69531
НУР-СУЛТАН. 5 ФЕВРАЛЯ - АО "НК "Казакстан темір жолы" и ТОО Instant Payments достигли договоренности о досрочном расторжении договора о закупке услуг по организации оформления и продажи электронных проездных документов на пассажирские поезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
  
Как отметили в пресс-службе КТЖ, национальная компания будет самостоятельно предоставлять данные услуги. 
 
Оформление проездных документов будет вестись в обычном режиме на сайте BILET.RAILWAYS.KZ, кассах и онлайн сервисах. При этом доступ к сервису будет предоставлен всем участникам рынка на принципах открытости и прозрачности.
 
Договор с ТОО Instant Payments был подписан в 2014 году сроком действия до конца 2023 года.
 

В Казахстане создали петицию с требованием закрыть букмекерские конторы

05.02.2022, 10:49 87016
В Казахстане создали петицию с требованием закрыть букмекерские конторы
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане создали петицию с требованием закрыть букмекерские конторы, лото-клубы, бинго, онлайн-казино и игровые ставочные онлайн-платформы и их сайты на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Авторы обратились к президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по поводу асоциальной деятельности букмекерских контор, подрывающих национальную безопасность Республики Казахстан.
 

Сегодня букмекерские конторы проникли во все сферы общественной жизни. Они заполонили всё телевизионное пространство, их баннеры висят на каждом углу в каждом городе, они спонсируют различные массовые мероприятия, рекламируя страсть к легкому обогащению. Деятельность этих контор напрямую противоречит Вашим словам о том, что казахстанцы должны стать трудолюбивой нацией", - заявили они.

 
По словам авторов петиции, букмекерские конторы подменили собой казино, поскольку принцип их работы точно такой же.
 

Необходимо немедленно приравнять букмекерские конторы к казино, вывести их из городов Казахстана в специальные игровые зоны, законодательно запретить прием онлайн-ставок", - говорится в петиции.

 
На момент подготовки материала петицию подписали уже более 26,5 тыс. человек.
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

04.02.2022, 21:22 99626
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской и Мангистауской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 5 февраля на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
5 февраля на севере, в центре Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер юго-восточный на севере, в центре области 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром 5 февраля на юге и востоке, сутки 6 февраля на севере, востоке и юге Алматинской области ожидаются туман, сутки 6 февраля гололед. 5 февраля ветер юго-восточный на северо-востоке области, в горных, предгорных районах 17-22 метра в секунду, 5-6 февраля в районе Алакольских озер порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. 
 
5 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман. 
 
Днем 5 февраля на юго-западе и в центре Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, на юго-западе и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 февраля на западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
5 февраля на севере и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере области и в горных районах 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.
 
5 февраля на западе и в центре Мангистауской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 17-22 метра в секунду. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов