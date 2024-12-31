30.12.2024, 09:26 37431
Землетрясение произошло в Каспийском море
Фото: Depositphotos
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Актау. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщил Казахстанский национальный центр данных.
Согласно оперативным данным центра, 30 декабря 2024 года в 01.14 по времени Астаны (29 декабря в 20.14 по Гринвичу) в Каспийском море произошло землетрясение.
Координаты эпицентра: 41.54 градуса северной широты, 49.98 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4. Энергетический класс K=10.9. Глубина h=11 км", - говорится в сообщении.
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30.12.2024, 20:08 15756
Нацбанк Казахстана предупредил о новых схемах мошенничества
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил о новых схемах злоумышленников для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан.
Гражданам направляют букеты цветов без указания отправителя, после чего с получателем связываются злоумышленники и, представляясь работниками курьерской службы, просят подтвердить доставку при помощи кода из поступившего СМС-сообщения", - говорится в сообщении регулятора.
Вместе с тем стали известны случаи, связанные с доставкой почтовых посылок. Граждане получают СМС-сообщения или вредоносные ссылки для "получения заказа в почтовом отделении", где их просят ввести свои персональные данные. В результате злоумышленники могут получить доступ к личным данным на телефоне, в том числе к банковским приложениям.
Также злоумышленники рассылают в мессенджерах вредоносное программное обеспечение под видом фотографий. При попытке открыть и посмотреть фотографию, запускается установочный файл (расширение ".APK"). Таким образом, злоумышленники могут перехватить управление мобильным устройством и заблокировать доступ к нему", - сообщили в НБ РК.
Кроме того, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для имитации голоса или видео близких людей. Злоумышленники звонят или пишут, представляясь родственниками или знакомыми, и под различными предлогами просят перевести деньги, перейти по ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере или сообщить личные данные.
Национальный банк призывает граждан быть бдительными и не сообщать конфиденциальную информацию третьим лицам, не доверять подозрительным телефонным звонкам, перепроверять подлинность запросов, не открывать сомнительные ссылки и файлы, а также не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.
Ранее Национальный банк Казахстана предупредил об участившихся случаях мошенничества с предоставлением злоумышленниками поддельных "документов частных судебных исполнителей", сформированных в рамках судебных производств и решений.
30.12.2024, 17:43 23591
Запрет на выезд за рубеж можно проверить в приложении eGov Mobile
Фото: pixabay
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативно проверить наличие запрета на выезд за рубеж можно с помощью портала eGov.kz и мобильного приложения eGov Mobile, сообщает пресс-служба "Правительства для граждан".
По информации пресс-службы госкорпорации, основной причиной ограничения права на выезд является наличие задолженностей. К ним относятся неоплаченные налоги, штрафы, алименты, задолженности перед коммунальными службами, а также долги перед физическими или юридическими лицами, если они имеют соответствующее документальное подтверждение.
Чтобы воспользоваться сервисом на портале eGov.kz, пользователю необходимо:
- перейти в раздел "Гражданам" - "Гражданство, миграция и иммиграция" - "Выезд за рубеж";
- выбрать сервис "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным производствам" и нажать "Заказать услугу онлайн";
- ввести ИИН/БИН и нажать "Далее";
- ознакомиться с результатом проверки на статусной странице.
Чтобы воспользоваться сервисом в мобильном приложении eGov Mobile, пользователю необходимо:
- авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" - "Путешествие, жизнь за границей и иммиграция";
- выбрать сервис "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным производствам";
- ввести ИИН/БИН и нажать "Проверить";
- ознакомиться с результатом проверки.
Ограничения на выезд могут быть применены при сумме долга от 40 МРП либо при просрочке выплат по алиментам в более чем 3 месяца при условии, что судом вынесено соответствующее постановление о взыскании. Постановление судебного исполнителя, утвержденное судом, направляется в Пограничную службу КНБ РК, которая и блокирует возможность пересечения границы.
Сервис предоставляется бесплатно и доступен как физическим, так и юридическим лицам. Также наличие запрета можно проверить через автоматизированную информационную систему органов исполнительного производства АИС ОИП в разделе "Запрет на выезд", - добавили в пресс-службе.
30.12.2024, 17:07 25826
В Алматы изъято свыше одной тонны контрафактной пиротехники
В рамках отработки выявлено 134 правонарушения
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Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Пиротехника" изъято свыше одной тонный контрафактной пиротехники.
С начала отработки подразделениями полиции выявлено 134 правонарушения. Из незаконного оборота изъято свыше 1482 коробок пиротехнических изделий, сообщает Polisia.kz.
В полиции рассказали, что на постоянном контроле находятся объекты продажи, рынки и интернет-ресурсы, посредством которых осуществляется онлайн-реализация товаров.
Ранее более 2,5 тысячи несертифицированной пиротехники изъяли в Жамбылской области.
Напомним, доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева рассказала журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.
30.12.2024, 16:01 28946
Еще две мощные вспышки произошли на Солнце
Выбросы массы от взрыва придут к Земле в середине дня 31 декабря
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Один из сильнейших в 2024 году всплесков активности регистрируется на Солнце, утром произошли еще две мощные вспышки.
На Солнце рано утром произошли подряд две новые вспышки высшего рентгеновского класса X. Взрывы зарегистрированы в западной части солнечного диска, снова в зоне, откуда возможно влияние на Землю", - сообщил изданию РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
Богачев уточнил, что согласно расчетам выбросы массы от взрыва придут к Земле в середине дня 31 декабря и вызовут полярные сияния, которые можно будет наблюдать в том числе в новогоднюю ночь. Модель движения новых выбросов, по словам ученого, которые были зарегистрированы в течение суток, пока не построена.
В целом на Солнце регистрируется один из самых сильных всплесков активности в текущем году", - добавил он.
Ранее сообщалось, что 29 декабря на Солнце впервые за три недели произошла вспышка мощнейшего балла Х.
30.12.2024, 14:21 32796
Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов в январе
ЦОНы и спецЦОНы приступят к работе 4 января
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - О том, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы страны в новогодние праздники, сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".
В связи с празднованием Нового года ЦОНы и спецЦОНы не будут работать с 1 по 3 января. При этом 4 января, суббота, является рабочим днем для дежурных центров обслуживания населения. Прием будет осуществляться с 09.00 до 13.00", - рассказали в госкорпорации.
5 и 6 января все центры страны будут работать в обычном режиме. Так как 7 января в Казахстане празднуется православное Рождество, этот день для ЦОНов и спецЦОНов являются выходным.
В госкорпорации напомнили, что в будние дни центры обслуживания населения принимают граждан с 09.00 до 18.00. Дежурные центры обслуживания населения работают с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00 и в субботу с 09.00 до 13.00.
Актуальные адреса дежурных центров обслуживания населения можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.
30.12.2024, 14:08 33606
В казахстанских школах начались зимние каникулы
Министерство просвещения разработало и направило в регионы рекомендации по организации зимних каникул в рамках программы "Біртұтас тәрбие"
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В казахстанских школах начались зимние каникулы, в связи с чем Министерство просвещения разработало и направило в регионы рекомендации по организации зимних каникул в рамках программы "Біртұтас тәрбие", сообщает пресс-служба ведомства.
Программа включает уроки безопасности, образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия.
В министерстве призвали уделить внимание мерам безопасности на улицах, на льду, горках, катках, возле водоемов, а также в местах массового скопления людей, на ярмарках и новогодних елках.
Также важно соблюдать пожарную безопасность при обращении с огнем и электрическими приборами, использовании новогодних гирлянд, свечей и бенгальских огней", - напомнили в ведомстве.
Зимние каникулы в этом учебном году продлятся 10 дней, с 30 декабря по 8 января включительно. Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся 7 календарных дней с 10 по 16 февраля 2025 года включительно.
30.12.2024, 11:26 39091
Психиатр рассказала о негативных последствиях раннего наступления темноты
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Психиатр высшей категории, психотерапевт, нарколог, член психотерапевтической лиги России и Казахстана Евгения Скрыль рассказала, с какими негативными последствиями может столкнуться человек в связи с ранним наступлением темноты.
Перевод времени и раннее наступление темноты оказывают значительное влияние на психику человека, особенно в контексте психиатрии. Эти изменения могут влиять на циркадные ритмы и вызывать определенные психические состояния и заболевания", - сообщила эксперт.
Циркадные ритмы - это биологические часы организма, которые регулируют сон, бодрствование, выработку гормонов и температуру тела. Перевод времени или уменьшение дневного света может дезорганизовать эти ритмы.
Нарушения циркадных ритмов связаны с проблемами сна, тревожностью, депрессией и снижением когнитивных функций", - отметила Евгения Скрыль.
Сезонное аффективное расстройство (САР) - это депрессивное расстройство, которое проявляется в осенне-зимний период, когда уменьшается количество дневного света.
Симптомы:
- Печаль и угнетенное настроение
- Повышенная утомляемость
- Нарушение концентрации внимания
- Повышенный аппетит, особенно к углеводам
Причины:
- Снижение уровня серотонина
- Нарушение выработки мелатонина
Тревожные расстройства
Раннее наступление темноты может усиливать тревогу у людей, особенно тех, кто уже страдает тревожными расстройствами. Темнота может ассоциироваться с неопределенностью и чувством угрозы, что усиливает тревожные мысли", - пояснила психиатр.
Биполярное расстройство
По ее словам, перевод времени и изменение освещенности могут быть триггерами обострений у пациентов с биполярным расстройством. Раннее наступление темноты увеличивает риск депрессивных фаз.
Сокращение светового дня снижает качество и продолжительность сна
- Сложности с засыпанием
- Поверхностный сон
Это может приводить к раздражительности, ухудшению памяти и концентрации", - отметила эксперт.
У детей и подростков перевод времени может вызывать:
- Нарушения режима сна
- Повышенную раздражительность
- Трудности в обучении и поведении
Обострение хронических психических заболеваний
Люди с депрессией, тревожными расстройствами, шизофренией или (ПТСР) особенно подвержены влиянию этих факторов. Изменение освещенности может ухудшить симптоматику и повысить риск госпитализаций", - заключила эксперт.
Напомним, 1 марта в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевеливремя на час назад, с UTC+6 на UTC+5.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступили против перевода времени. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. Также жители страны отмечали рост потребления электроэнергии, однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Также перевод часов негативно отразился на бизнесе, сообщили предприниматели в ходе форума в филиале национальной палаты предпринимателей "Атамекен".
В ноябре министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс. На исследование планировалось направить 160 миллионов тенге. Позже сумма была снижена до 54 млн тенге. Исследование по единому часовому поясу намерены завершить к марту 2025 года.
Между тем в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Астрофизик Виктор Тейфель призвал безотлагательно отменить переход на единый часовой пояс в Казахстане. Он подготовил экспертное заключение по поводу установления единого времени для всего Казахстана.
30.12.2024, 11:13 40411
Пострадавшие в авиакатастрофе граждане Кыргызстана отправились домой
Фото: gov.kz
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Актау. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 29 декабря трое граждан Кыргызстана, пострадавших в авиакатастрофе под Актау, выехали домой в сопровождении близких родственников. Об этом сообщили в акимате Мангистауской области.
Сообщается, что пострадавших вчера выписали из реанимационного отделения. Им была оказана необходимая медицинская помощь в Мангистауской областной больнице. На сегодняшний день состояние всех троих граждан стабильное.
В проводах из аэропорта пострадавших в авиакатастрофе принял участие заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев.
В реанимационном отделении Мангистауской областной многопрофильной больницы продолжают лечение трое граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе.
Напомним, в Актау работает правительственная комиссия по расследованию трагедии.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?