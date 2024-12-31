Землетрясение произошло в Каспийском море

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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил о новых схемах злоумышленников для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан.





Гражданам направляют букеты цветов без указания отправителя, после чего с получателем связываются злоумышленники и, представляясь работниками курьерской службы, просят подтвердить доставку при помощи кода из поступившего СМС-сообщения", - говорится в сообщении регулятора.





Вместе с тем стали известны случаи, связанные с доставкой почтовых посылок. Граждане получают СМС-сообщения или вредоносные ссылки для "получения заказа в почтовом отделении", где их просят ввести свои персональные данные. В результате злоумышленники могут получить доступ к личным данным на телефоне, в том числе к банковским приложениям.





Также злоумышленники рассылают в мессенджерах вредоносное программное обеспечение под видом фотографий. При попытке открыть и посмотреть фотографию, запускается установочный файл (расширение ".APK"). Таким образом, злоумышленники могут перехватить управление мобильным устройством и заблокировать доступ к нему", - сообщили в НБ РК.





Кроме того, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для имитации голоса или видео близких людей. Злоумышленники звонят или пишут, представляясь родственниками или знакомыми, и под различными предлогами просят перевести деньги, перейти по ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере или сообщить личные данные.





Национальный банк призывает граждан быть бдительными и не сообщать конфиденциальную информацию третьим лицам, не доверять подозрительным телефонным звонкам, перепроверять подлинность запросов, не открывать сомнительные ссылки и файлы, а также не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.



