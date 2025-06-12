11.06.2025, 08:16 177751
Жара до 37 градусов ожидается в Казахстане
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на востоке РК. На остальную территорию страны сохранит свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге - с пыльной бурей, сообщает Казгидромет.
Днем в Алматинской области, в области Жетысу, Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на юге области Абай ожидается сильная жара 35-37 градусов.
В Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на севере Западно-Казахстанской области, на западе, юге Павлодарской области, в центре Актюбинской области, на востоке Жамбылской области, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской области, на юге Акмолинской области, на западе, севере Северо-Казахстанской области, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской области, в южной половине Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на северо-западе, востоке, в центре Атырауской области, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской области, на западе, севере Алматинской области, на севере, востоке Мангистауской области, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Улытау, на западе Карагандинской области, на юго-западе, юге области Абай, на севере, востоке области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: ожидается дождь, гроза, +29-31 °C.
В Алматы: ожидается дождь, гроза, +30-32 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +32-34 °C.
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12.06.2025, 14:13 51431
Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании
За перегруз в виде пакета с вещами и книги мажилисмен заплатил 11 тысяч тенге
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Сергей Пономарев негативно высказался о работе казахстанского лоукостера FlyArystan из-за частых задержек рейсов и отношения персонала к пассажирам.
Мажилисмена возмутило, что за 8 дней до вылета в авиакомпании FlyArystan его предупредили о задержке рейса более чем на 10 часов, при этом не объяснив причин.
В этой компании не принято коммуницировать, извиняться, пояснять причины, хотя работают они с людьми и для них. До этого мне приходилось доплачивать за перегруз в виде обычной книги, пакета с вещами 11 тысяч тенге, ожидать часами задержки, о которой меня не предупреждали, более печальных историй с этой компаний тысячи, но им как с гуся вода. К слову, сотрудники компании словно получают явное удовольствие, когда заставляют пассажиров оправдываться и доплачивать за перегруз", - высказался Пономарев.
Он отметил, что обмен или сдача билета на задерживаемый рейс будет стоить "чуть менее полноценного билета".
Хотя авиакомпания позиционирует себя как, цитирую, " бюджетная, недорогая, лоукостер, дискаунтер, предлагающая крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг". Буду готовить депутатский запрос и лично встречусь с сотрудниками компании, чтобы найти ответы на все накопившиеся вопросы", - заявил мажилисмен.
Напомним, авиакомпанию SCAT оштрафовали за нарушение прав пассажиров. Пассажиры задержавшегося рейса провели весь день в аэропорту без должных условий
12.06.2025, 12:24 64226
Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан озвучило размеры пособий для многодетных семей в стране, передает корреспондент агентства.
В частности, размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:
- с 4 детьми - 16,03 МРП, или 63 030 тенге;
- с 5 детьми - 20,04 МРП, или 78 798 тенге;
- с 6 детьми - 24,05 МРП, или 94 565 тенге;
- с 7 детьми - 28,06 МРП, или 110 332 тенге;
- с 8 и более детьми - по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.
Также пособие назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.
По данным Минтруда, пособие матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:
- награжденным подвеской "Күміс алқа" - 6,40 МРП, или 25 165 тенге;
- награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени - 7,40 МРП, или 29 097 тенге.
Ранее в Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане.
12.06.2025, 12:05 68386
Спасение на высоте: врач из Алматы реанимировала беременную женщину во время полета
Фото: Минздрав РК
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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Врач с 25-летним стажем спасла жизнь беременной пассажирке на борту самолета, летевшего рейсом из Алматы в Лондон.
Историей чудесного спасения поделилось Министерство здравоохранения РК в канун Дня медицинского работника.
30 мая этого года на борту рейса Алматы - Лондон одной из пассажирок внезапно стало плохо. Состояние женщины стремительно ухудшалось, в условиях ограниченности ресурсов каждая секунда была на счету. Благо, на борту летела акушер-гинеколог Центра перинатологии и детской кардиохирургии Салтанат Исагалиева. Несмотря на непростые условия, Салтанат Кайратовна незамедлительно включилась в работу: оценила состояние пациентки, провела осмотр, дала рекомендации и обеспечила максимально возможный комфорт для больной. Спустя полчаса усилия дали результат - состояние женщины стабилизировалось", - рассказали в Минздраве.
Салтанат Исагалиева - врач высшей категории, более 25 лет в медицине, руководит акушерским отделением. За ее плечами - более 10 000 родов и операций, сотни спасенных маленьких жизней и тысячи благодарных пациентов.
Ее заслуги отмечены высокими наградами Министерства здравоохранения РК: званием "Отличник здравоохранения", почетной медалью "Мамандығына адалдығы үшін", а также нагрудным знаком "Золотая звезда Авиценны".
Эта история еще раз подтверждает, что работа врача - это не только про знания и мастерство, но и про человечность, ответственность и готовность прийти на помощь в любой момент", - подчеркнули в ведомстве.
В январе этого года похожая история произошла на борту самолета, летевшего в Астану. Примерно за час до посадки один из пассажиров пожаловался на плохое самочувствие. На помощь ему пришли студент столичного медвуза Динмухамед Бектурган и бортпроводники.
12.06.2025, 10:26 78771
Обещала место в детском саду: мошенница обманула десятки родителей в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Астаны обманным путем завладела деньгами десятков родителей, обещая устроить детей в детский сад, сообщили в прокуратуре Астаны.
Злоумышленница находила своих потенциальных жертв через раздел "Отзывы" в мобильном приложении 2ГИС, где родители оставляли комментарии с просьбами помочь с зачислением ребенка в государственные дошкольные учреждения. Найдя такие сообщения, она связывалась с родителями, представлялась "посредником" и уверяла, что за вознаграждение может помочь устроить в детсад через систему Indigo24.kz. Заполучив денежные средства, она скрывалась", - проинформировали в ведомстве.
Установлено свыше 30 эпизодов мошенничества, общий ущерб составил свыше 1 млн тенге.
Государственным обвинителем ее вина полностью доказана. В суде женщина признала вину, выразила раскаяние и частично возместила ущерб потерпевшим, оставшаяся сумма ущерба взыскана с нее. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с пробационным контролем на весь срок", - уточнили в прокуратуре.
Приговор вступил в законную силу.
В прокуратуре напомнили, что все государственные услуги, включая очередь в детские сады, предоставляются исключительно через официальные цифровые платформы.
12.06.2025, 10:05 79711
Организаторы азартных игр в TikTok осуждены в Алматы
Подозреваемые регулярно организовывали прямые эфиры, в ходе которых проводили азартные игры
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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматы окончено досудебное расследование в отношении двух жителей города, которые организовали онлайн-азартные игры через социальную сеть TikTok, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемые регулярно организовывали прямые эфиры, в ходе которых проводили азартные игры. Участники переводили денежные средства через банковские приложения на счета организаторов, в результате общая сумма преступного дохода составила 10,5 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Суд признал обоих виновными в организации незаконного игорного бизнеса. Один из осужденных приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, второму назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы.
Необходимо отметить, что основную аудиторию азартных игр в TikTok составляли молодые пользователи, что подчеркивает тревожную социальную тенденцию. Молодежь, наиболее активная в интернете, оказывается в зоне риска, что может привести к формированию опасных привычек, зависимостей и финансовых проблем", - отметили в АФМ.
11.06.2025, 17:29 199436
Возведенную на террасе ЖК пристройку сносят по решению суда в Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Возведенную на террасе третьего этажа жилого комплекса "Хан Тенгри" пристройку сносят по решению суда в Алматы, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Демонтаж объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции", - информирует акимат со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Уточняется, что ранее внеплановая проверка установила, что собственник без разрешительных документов возвел одноэтажную пристройку к своей квартире, значительно увеличив площадь жилья.
Ранее сообщалось, что в Алматы жилой комплекс Orda City сносят по решению суда.
В прошлом году в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
11.06.2025, 17:11 206431
Прекратить верификацию по IMEI-кодам со сбором персональных данных частной компанией потребовал мажилисмен
Фото: depositphotos
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы выразил обеспокоенность, что верификацией мобильных телефонов по IMEI-кодам со собором и обработкой персональных данных граждан занимается частная компания.
Мажилисмен заявил, что в адрес депутатов продолжают поступать обращения граждан по поводу принудительной верификации мобильных устройств по IMEI-кодам через частную компанию ATS Mediafon KZ. По словам депутата, верификация через данную компанию была введена менее месяца назад, хотя данная система существовала и ранее.
Согласно сведениям от участников рынка, в Казахстане зарегистрировано порядка 12 миллионов устройств и установлен размер платы за верификацию - 3932 тенге за каждое. Соответственно, возникают справедливые вопросы (…) Услугу предоставляет частная компания без государственного статуса, без проведения конкурса, без официального мандата", - заявил депутат в своем запросе.
Он отметил, что до 75% мобильных устройств на рынок Казахстана ввозятся вне официальных таможенных процедур, что приводит к потерям бюджета до 150 млрд тенге.
Верификации в таком виде фактически подменяет контроль на границе, перекладывая ответственность за "серый" импорт на граждан и бизнес", - обратил внимание Нажметдинулы.
Также спикер подчеркнул, что, проводя верификацию, частная компания проводит сбор и обработку персональных данных граждан без законного обоснования.
Депутат потребовал разъяснить, на каком основании данная компания осуществляет верификацию по IMEI-кодам, а также сообщить, проводилась ли процедура отбора компании, то есть конкурс.
Указать, кем и на каком основании установлена стоимость. На каком основании проводились сбор и обработка персональных данных граждан и имеется ли соответствующее согласие", - потребовал мажилисмен.
Также депутат предложил рассмотреть возможность приостановления действия данной схемы, передать функцию верификации уполномоченному госоргану. В случае установления факта нарушения законодательства спикер предлагает вернуть гражданам и предпринимателям уплаченные деньги.
Ранее сообщалось, что верификацию новых смартфонов продлили для физлиц до 25 июня в Казахстане. Также напомним, что казахстанцы теперь смогут самостоятельно проверить статус верификации своих телефонов по IMEI-коду.
11.06.2025, 16:04 212026
Реконструкцию уже отремонтированной улицы планировал провести акимат Кызылорды
Предотвращена необоснованная трата 2,8 млрд тенге
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Кызылорда. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде предотвратили необоснованную трату 2,8 млрд тенге на ремонт и очистку улиц, сообщили в прокуратуре Кызылординской области.
Как рассказали в региональной прокуратуре, акимат Кызылорды объявил конкурс по ремонту городских улиц на сумму 1,4 млрд тенге, куда была включена отремонтированная ранее улица.
Аналогично без указания места и объема работ власти города объявили конкурс на 1,2 млрд тенге на капитальный ремонт улиц. Также, несмотря на проведение ежегодной санитарной очистки городских улиц, был объявлен тендер на дополнительные очистные работы на 223,2 млн тенге.
По итогам рассмотрения внесенного акта надзора отменены 3 конкурса на сумму 2,8 млрд тенге", - добавили в прокуратуре.
Напомним, сотрудникам коммунального предприятия в Петропавловске вынесли приговор за хищение 805 млн тенге. Средства предназначались для ремонта ливневых сетей.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?