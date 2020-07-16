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Жаркая погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в среду

15.07.2020, 08:12 8101
Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - В среду, 15 июля, на большей части Казахстана сохраняется жаркая погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 

Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона - сохранится жаркая погода без осадков. Лишь на западе и востоке РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на западе возможен град. Местами ожидается усиление ветра, на юге и западе - с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Кызылординской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер до 15-23 метров в секунду, местами с пыльной бурей. 
 
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал, возможен град. 
 
В Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Карагандинской области местами усилится ветер до 15-23 метров в секунду, днем в Атырауской, Актюбинской областях до 18 метров в секунду.
 
Днем в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохранится сильная, местами очень сильная жара. 
 
В Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях, на юге Актюбинской, на юго-востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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