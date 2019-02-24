Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Жилье на территории ЭКСПО-2017 в Астане теперь можно купить в рассрочку на 12 лет под 3% годовых, передает Kazakhstan Today.

АО "Байтерек девелопмент" информирует, что с 15 февраля текущего года возобновляется реализация жилья на территории ЭКСПО-2017. Ранее сообщалось о временном приостановлении приема заявок на приобретение недвижимости с 16 января 2018 года в связи с внедрением новых эффективных механизмов реализации жилья", - сообщил на пресс-конференции в СЦК заместитель председателя правления АО "Байтерек девелопмент" Аскарбек Усербаев.

По его словам, с даты возобновления реализации жилья будет действовать новый механизм продаж - в рассрочку на 12 лет под 3% годовых.

Для приобретения жилья по новому механизму покупателю необходимо выполнить следующие основные условия: подтвердить платежеспособность; внести первоначальный взнос в размере не менее 20% от стоимости жилья; заключить с АО "Байтерек девелопмент" договор залога на приобретаемое имущество; внести гарантийный взнос в размере 3-х месячных платежей; застраховать приобретенное жилье на период рассрочки.

По механизму рассрочки платежа можно приобрести только одну квартиру на семью. Срок рассрочки платежа по договору купли-продажи ограничивается до достижения заявителем возраста 70 лет", - сказал Усербаев.

На сегодня АО "Байтерек девелопмент" завершена проработка основных условий нового механизма, утверждены необходимые внутренние документы, завершены мероприятия по автоматизации процессов подачи заявления и проверки платежеспособности заявителей.

Прием заявлений, как отметил спикер, по-прежнему будет осуществляться через портал Digital Baiterek.

Для выбора заявителем нового механизма, ему необходимо в графе "способ оплаты" указать "реализация в рассрочку" и самостоятельно установить размер первоначального взноса, исходя из финансовых возможностей. Расчет платежеспособности заявителей будет осуществляться через электронную платформу АО "Жилстройсбербанк Казахстана", - цитирует Усербаева портал ortcom.kz .

Глава компании также отметил, что несмотря на внедрение нового метода реализации, жилье можно приобрести по ранее действовавшим механизмам: за счет собственных средств, либо путем ипотечного кредитования.

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