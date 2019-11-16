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Житель Алматы получил серьезную травму в массовой драке в одном из кафе города

15.11.2019, 11:25 7615
Житель Алматы получил серьезную травму в массовой драке в одном из кафе города
Алматы. 15 ноября. Kazakhstan Today - Потасовкой и повреждением мозга у посетителя закончился вечер в алматинском кафе, передает Kazakhstan Today.
 
По информации телеканала КТК, обычный вечер в кафе закончился для 28-летнего Еркебулана Ашеркулова больничной койкой. Еркебулан Ашеркулов перенес операцию, у него повреждён мозг. По прогнозам врачей, реабилитация продлится около двух лет. Родственники просят задержать всех участников потасовки. 
 
На записи, которую предоставили его родственники, видно, как в помещении начинается потасовка. По словам мужчин, словесный конфликт быстро перерос в драку. Оппоненты якобы пустили в ход кочергу и стеклянные бутылки. Братья получили ушибы, а у Еркебулана повреждён мозг. 
 
"Секунд 15-10 подрались, потом на улицу вышли, потом они за нами вышли и с бутылкой начали кидаться, бить. Мы все втроём в три стороны побежали, и они за нами начали бегать. С табуретками, бутылками выходили. Как на улицу вышли, вот один из них, возле шашлычной есть же мангал, рядом кочегар стоял. Он кочергу подобрал и с кочергой начал за нами гнаться", - сказал родственник Е. Ашеркулова Жомарт Жасулан.
 
Родственники Еркебулана Ашеркулова утверждают, с жалобой на обидчиков они уже обратились в органы. По их словам, задержаны не все участники драки. 
 
Как сообщили в полиции, мужчину, который предположительно избил Еркебулана Ашеркулова, задержали. Дело расследуют по статье "Хулиганство". 
 

В ходе первичных следственных мероприятий были установлены все участники происшествия и подозреваемый, который нанёс потерпевшему телесные повреждения. Это гражданин 1994 года рождения. В настоящее время мужчина находится под следствием, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сообщили в городском департаменте полиции. 

 
По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Её результаты должны озвучить в ближайшее время. А вот когда пострадавший поправится, неясно. Врачи говорят, на реабилитацию может уйти около двух лет.
 

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