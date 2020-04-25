Житель Карагандинской области перевозил через блокпост невесту в багажнике

Караганда. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области полицейские остановили на блокпосту "Ауди", водитель которой перевозил в багажнике женщину, передает Kazakhstan Today.

Полицейские поселка имени Мустафина, несущие службу на карантинном блокпосту, около 23.30 остановили автомашину "Ауди". Во время осмотра транспортного средства в багажном отсеке полицейские обнаружили спрятавшуюся там 35-летнюю женщину, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

По словам водителя "Ауди", это была его невеста, на которой он собирался жениться", - уточнили в полиции.

Также на днях полицейские задержали на том же посту водителя "Лады-Приоры", пытавшегося в багажнике автомашины провести через блокпост своего знакомого.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по частм 1 статьм 476 КоАП РК (Нарушение режима чрезвычайного положения). Каждый из них по решению специализированного административного суда подвергнут штрафу в размере 27 тыс. 780 тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства