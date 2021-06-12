КОКШЕТАУ. 11 ИЮНЯ - Жителей Акмолинской области призывают не разрушать социальные объекты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вопросы сохранения общественного имущества актуальны во все времена и находятся в зоне пристального внимания местных властей. Для этого предпринимаются такие меры, как установка табличек, обращения к жителям через местные СМИ и социальные сети. К настоящему времени это уже дало соответствующие результаты, сообщили в управлении внутренней политики региона.

За последние два года в Атбасаре открыто и отремонтировано немало социальных объектов, предназначенных для досуга горожан и занятий спортом. На Центральной площади города открыли детский спортивный комплекс, детскую площадку и футбольное поле, особым событием стал ремонт крытого хоккейного корта и стадиона "Локомотив".

Однако некоторые жители используют эти места не по назначению. Некогда красивые и новые конструкции становятся жертвами местных вандалов, а после вечерних гуляний молодежи территории больше напоминают свалку. Данная проблема давно беспокоит неравнодушных граждан.

Местная жительница обратилась в полицию после того, как привела своего сына на детскую площадку.

Обратилась в полицию после того, как увидела, что оторвали часть газона на футбольном поле. Как детям заниматься после этого? Такие действия должны наказываться, только тогда будет порядок", - говорит местная жительница Мария Иванова.

Данный факт подтвердили в отделе полиции района. По словам сотрудника Серика Токенаева, небезразличие жителей помогает пресекать подобные акты вандализма.

С начала года это первый случай, когда к нам обратились с заявлением об умышленном уничтожении имущества. В указанных местах участковые принимали нужные меры, сейчас объекты патрулируют наряды полиции", - сказал он.

Несмотря на то, что работники детского юношеского центра восстанавливают газон, а директор ФОК "Олимп" при отделе образования района Амангельды Абдрахманов за счет собственных средств восстанавливает детскую площадку, проблема с вандализмом сохраняется и требует новых подходов в решении.

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