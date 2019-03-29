Жителей Алматы предупредили о возможном сходе лавин

Алматы. 28 марта. Kazakhstan Today - Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредил о возможном сходе лавин, передает Kazakhstan Today.

В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейне реки Киши Алматы в период с 29 марта по 1 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин, сообщили в ДЧС.

Жителям и гостям города не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

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