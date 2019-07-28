Жители Кокшетау массово очистили от мусора берега водоемов

Кокшетау. 27 июля. Kazakhstan Today - Сегодня в Кокшетау стартовала экологическая акция #Birge #TazaQazaqstan, проходящая по всей республике, передает Kazakhstan Today.

Цель данной акции - привлечь внимание к проблеме загрязнения нашей природы и наших водоемов, сохранение чистоты и формирование экологической культуры. Хочу отметить, что кокшетаусцы массово ее поддержали. Сегодня мы вместе убрали территории вдоль озера Копа, рек Кылшакты и Чаглинка, вдоль Красноярских дач, сопку Букпа, поселки Красный яр и Станционный. Мы искренне благодарны горожанам за любовь к своему городу, за то, что они действительно также сопереживают и принимают активное участке в том, чтобы наш город стал чище", - сказал аким Кокшетау Амангельды Смаилов.

В масштабной акции приняли участие представители различных общественных объединений, активисты, молодежь, представители малого и среднего бизнеса, организаций и предприятий города и неравнодушные жители Кокшетау.

Мы как представители гражданского сектора страны принимаем сегодня активное участие в очистке нашего города, это очень хорошее начало, надеюсь, акция продолжится", - отметил председатель общественного фонда "Мирас" Руслан Жузенов.

Как подчеркнули в управлении внутренней политики Акмолинской области, сегодня акция проходит во всех населенных пунктах региона. В ней приняли участие более 44 тыс. человек, собрано и вывезено 9,4 тыс. кубических метров мусора, задействовано 360 единиц техники.

Напомним, 20 июля стартовало экологическое движение Birge Taza Kazakhstаn. В минувшую субботу экологическую эстафету запустил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев. В ней приняли участие премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, вице-премьер Женис Касымбек, депутаты парламента, акимы Акмолинской области и Нур-Султана, ряд министров, а также жители столицы и Акмолинской области.

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