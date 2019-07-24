Акмолинская область поддержала экологическое движение Birge Taza Kazakhstаn

Кокшетау. 23 июля. Kazakhstan Today - Заместитель акима Акмолинской области Марат Игали в своем Instagram призвал неравнодушных акмолинцев принять участие в экологической эстафете #Birge#TazaQazaqstan 27 июля, передает Kazakhstan Today.

Целью масштабной акции является привлечение внимания как можно большего количества людей к проблеме загрязнения нашей природы и наших водоемов, сохранение чистоты и формирование экологической культуры.

В рамках акции планируется очистка набережной зоны озера Копа и реки Кылшакты. Местом сбора определена вертолетная площадка на набережной озера Копа, сбор в 09.00", - добавил М. Игали.





По информации управления внутренней политики, на сегодня ведется подготовительная работа: определены маршруты, выделена техника для вывоза мусора, заготовлена мешкотара.

Всего в акции планируется участие свыше 15 тысяч человек. Среди них представители различных общественных объединений, активисты, молодежь, представители малого и среднего бизнеса, работники бюджетной сферы, государственные служащие.

В этот же день челлендж поддержат все населенные пункты Акмолинской области.

Напомним, 20 июля стартовало экологическое движение Birge Taza Kazakhstаn. В минувшую субботу экологическую эстафету запустил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, в которой приняли участие премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, вице-премьер Женис Касымбек, депутаты парламента, акимы Акмолинской области и Нур-Султан, ряд министров, а также жители Нур-Султана и Акмолинской области.

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