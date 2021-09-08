Жители Наурызбайского района Алматы полгода не получают питьевую воду

АЛМАТЫ. 7 СЕНТЯБРЯ - Жители Наурызбайского района Алматы пожаловались на отсутствие питьевой воды, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Обращение в акимат Наурызбайского района опубликовала в Facebook одна из жительниц микрорайона Акжар.





Мы, жители садоводческих обществ, уже устали просить и умолять наш акимат дать жителям питьевую воду! В наших обществах, которые, между прочим, относятся к городу, мы не получаем питьевую воду с конца апреля 2021 года и по сей день. Вы можете себе представить, чтобы в XXI веке люди по полгода сидели без питьевой воды? За все лето воду нам давали пару раз в день приезда в наш район акима Алматы Сагинтаева. Когда уже этот беспредел прекратится?"

В районном акимате отсутствие воды объяснили тем, что воду в поливной период активно разбирают, а пропускная способность труб недостаточна.

Силами аварийной службы водоканала ведётся регулировка магистральных водопроводных сетей. Также по указанному адресу будет направлена аварийная бригада водоканала. Дополнительно организован подвоз воды. Для заявки жители могут обратиться по номеру +7 (747) 795-95-96", - заявили в ведомстве.

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