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Жители села в Туркестанской области жалуются на отсутствие питьевой воды

15.09.2021, 10:07 4888
ТУРКЕСТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Жители села Жана Турмыс Сарыагашского района Туркестанской области жалуются на отсутствие питьевой воды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В безвыходной ситуации оказались жители села Жана Турмыс Сарыагашского района. Проблемы с водой там были всегда. Последние годы с ней совсем беда. Воду приходиться пить из канала, ею же поят скот и поливают огороды, сообщает Otyrar.kz.
 

Весь аул пьет эту воду, мы сколько говорим, пишем и жалуемся, а нам только обещают. Вот-вот дадим, вот скоро дадим, вот-вот уже дадим, говорят. Вот начали трубы подвозить, но, когда эта вода придет, неизвестно", - рассказывает Нуриддин Жемходжаев, житель села.

 
В акимате Сарыагашского района уверяют, люди преувеличивают. Мол, воду в населенный пункт доставляют цистернами. На вопрос, а как часто это происходит, заместитель акима и начальник ЖКХ ответить не смогли, отмечается в сюжете.
 

Они не пьют воду из канала, я живу в соседнем ауле и не могу понять, какую вам информацию дали. Они пьют воду из колодцев и покупают воду", - пояснил Кудайберген Полатов, руководитель отдела ЖКХ Сарыагашского района.

 
Заместитель акима уверяет, что до конца года в аул проведут водопровод. Правда, сколько жителей в итоге смогут пить воду из-под крана и сколько на это потратят денег, ответить так и не смог.
 

Этот объект переходящий, в 2021 или в 2022 году уже должны завершить работу. Но подрядчик обещает, что постарается завершить работы до конца этого года. А пока мы обеспечиваем людей привозной водой. Мы привозим туда воду по мере необходимости", - говорит Бахытжан Полатов, заместитель акима Сарыагашского района.

 
Сельчане собираются писать коллективное письмо в правительство и, если понадобиться, привезти на пробу воду для столичных чиновников.
 

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