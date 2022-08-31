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Жители СКО ремонтируют дороги своими силами

30.08.2022, 18:17 11681
Жители СКО ремонтируют дороги своими силами
ПЕТРОПАВЛОВСК. 30 АВГУСТА - В селе Бидайык Уалихановского района Северо-Казахстанской области жители Целинной улицы принялись за самостоятельный ремонт улиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сельчане закупили щебень мелкой фракции, цемент и принялись за ямочный ремонт. Улицы Бидайыка не видели ремонта со времен Советского Союза. Сейчас это не дороги, а направления с бесконечными ямами, которые невозможно объехать ни на автомобиле, ни на детской коляске", - сообщает издание "Петропавловск.news".

 
Государство выделило на ремонт улиц в Бидайыке 336 млн тенге. Средний ремонт запланирован на улицах Воронежская, Гагарина, Жапарова, Целинная, Карла Маркса, Мирная, Одесская, Полтавская. Однако ни один проект не реализован. 
 

Состояние республиканской трассы Кокшетау - Омск, которая проходит через Уалихановский район, не выдерживает никакой критики", - пишет издание о недовольстве граждан.

 
Сообщается, что местные жители неоднократно обращались в соответствующие инстанции по вопросу приведения трассы в должное состояние, но проблема остается до сих пор.
 

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В Уральске проводят антитеррористические учения

30.08.2022, 19:31 9561
УРАЛЬСК. 30 АВГУСТА - В Западно-Казахстанской области оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводятся антитеррористические учения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Уважаемые жители и гости Уральска, уведомляем вас, что проводимые мероприятия являются учебными. Просим вас сохранять спокойствие, не препятствовать и подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов", - сообщил ДП ЗКО.

 
Также в департаменте полиции напомнили, что согласно статье 443 КоАП РК неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.
 

Две тысячи сельчан Жетысуской области подключили к газу

30.08.2022, 17:36 12081
Фото: Пресс-служба акимата Жетысуской области
ТАЛДЫКОРГАН. 30 АВГУСТА - Ко Дню Конституции около 2 тысяч сельчан Жетысуской области получили доступ к газу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жители сел Оркусак Ескельдинского района и пригородных Талдыкоргана - села Пригородное и жилого массива "3-е отделение" получили доступ к газу, информировали в пресс-службе городского акимата. 
 
Сельчан поздравил аким Жетысуской области Бейбит Исабаев.
 
Строительство подводящего газопровода было завершено в декабре прошлого года, однако не была решена проблема с определением эксплуатирующей компании. Также имелись недочеты при строительстве, которые подрядная организация на данном этапе устранила.
 

Сегодня около 2 тысяч сельчан получили доступ к газу... На сегодня уровень газификации области составляет 10%, это 19 населенных пунктов из 192. В этом году планируем подключить 19 населенных пунктов, а в следующем году - 20, разрабатывается ПСД еще 26 населенных пунктов", - рассказал аким области.

 
По словам Исабаева, по плану к 2024 году уровень газификации должен составить 41%, к 2025 - 53%, включая Кербулакский, Коксуский, Каратальский, Ескельдинский районы, города Талдыкорган, Текели. Затем со следующего года за счет средств республиканского бюджета начнется работа по газификации Алакольского, Аксуского, Сарканского, Панфиловского районов. В ближайшие 6-7 лет планируется полностью газифицировать регион. 
 
На этом газификация Ескельдинского района не завершается. На сегодня к газу подключено 1218 абонентов из 3177 в селе Карабулак. Ведется строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей сел Бактыбай, Алдабергенов, Екпенды, до конца года перечисленные населенные пункты также планируется подключить к газу. Кроме того, ведется строительство газораспределительных сетей в селах М. Байсова, Кокжазык, Теректы, Каратальское. Разрабатывается ПСД для 7 сел: Шымыр, Жетысу, Жастар, Жаналык, Абай, Отенай, Ешкиольмес, говорится в сообщении акимата.
 
К газу подключили и 2 населенных пункта близ Талдыкоргана - село Пригородное с населением около 300 человек и жилой массив "3-е отделение", где проживает 1150 человек.
 
В целом свыше 54 тысяч абонентов Талдыкоргана получили доступ к природному газу, из них более 30 тысяч пользуются экологичным топливом. 
 
Отмечается, что проработан вопрос цены на подключение, которая без учета стоимости газового котла в среднем составляет 130-150 тысяч тенге при монтаже газопровода протяженностью до 30 метров, в эту стоимость входит проект и установка датчика утечки газа. Для социально уязвимых слоев населения имеется возможность разделить оплату за подключение на 10 месяцев. Для удобства населения имеется свыше 10 компаний, занимающихся подключением к газу.
 

В Казахстане отмечается День Конституции

30.08.2022, 09:16 17711
В Казахстане отмечается День Конституции
НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - Сегодня в Республике Казахстан отмечается День Конституции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В День Конституции во всех областях и городах республики проходят массовые праздничные гулянья и концерты. В этом году казахстанцы на праздник отдыхают три дня подряд - с 28 по 30 августа. 
 
Конституция Республики Казахстан принята на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года. 
 
За годы независимости Конституция Казахстана неоднократно дополнялась.
 
Напомним, в середине марта 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления. 
 
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум было вынесено 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затронули более чем 30 статей Основного закона. 
 
5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. 
 
Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.
 

Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

30.08.2022, 09:15 18906
Какая погода ожидается в Казахстане во вторник
НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - Погоду в Казахстане будет определять обширный антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на северо-западе, в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра", - информирует РГП "Казгидромет". 

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской областей, на западе, юге Атырауской области, на юге, севере, востоке Западно-Казахстанской области, на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей сохраняется сильная жара. 
 

Вечера музыки, посвященные Дню города, пройдут на Кок-Тобе в Алматы

29.08.2022, 18:09 29066
АЛМАТЫ. 29 АВГУСТА - В рамках празднования Дня города 2 и 3 сентября акимат Алматы совместно с парком "Кок-Тобе" приглашают алматинцев и гостей города на вечера музыки, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 

Вот уже пять лет горожане и гости города с нетерпением ожидают вечера классической музыки, ставшие традиционным и знаковым событием города. В этом году классическая музыка вновь зазвучит у подножия Заилийского Алатау на территории одного из символов города Алматы - в парке "Кок-Тобе", - сообщили организаторы.

 
На сцене фестиваля прозвучат знаменитые симфонические произведений, оперные и балетные шедевры мировой классики, композиции и песни из любимых фильмов, мюзиклов и оперетт. 
 

Алматинцы и гости города погрузятся в атмосферу произведений прославленных казахстанских и мировых композиторов. Волшебство и полноту тайных музыкальных сокровищ вечера подчеркнут лучшие голоса Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, солисты из ASTANA OPERA. В качестве сюрприза - участие специально приглашенного гостя - звезды мировой оперной сцены", - обещают организаторы мероприятия.

 
Вечера музыки пройдут 2  и3 сентября 2022 года, начало в 20.00.
 

FlyArystan запретил парализованному пассажиру взять инвалидную коляску на борт

29.08.2022, 17:22 29886
НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - Член общественного совета акимата Карагандинской области Нияз Сундиталиев в соцсетях сообщил, что сотрудники авиакомпании FlyArystan не разрешили взять в багаж его инвалидную коляску, таким образом "лишив ног", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нияз Сундиталиев рассказал, что инцидент произошел в Алматинском аэропорту 29 августа. 
 

Во время сдачи багажа был вызван сотрудник авиакомпании, который в итоге дал свой вердикт о том, что моя коляска, к сожалению, не может быть допущена на борт самолета по причине, что я должен самостоятельно отключить клеммы и отсоединять пульты управления. Но как я могу произвести эти манипуляции, если у меня не работают пальцы на руках", - написал он на своей странице в Facebook. 

 
При этом Сундиталиев подчеркнул, что 26 августа он вылетел из Караганды в Алматы этой же авиакомпанией на этой же инвалидной коляске. 
 

Почему тогда инвалидная коляска не представляла угрозу для выполнения рейса? К сожалению, я могу отнести это к бездушию сотрудников авиакомпании FlyArystan", - возмутился автор поста.

 
По его словам, пока выясняли, что делать с его инвалидной коляской, он вынужден был сидеть "на совершенно не приспособленной для меня инвалидной коляске", на коляске, у которой нет подголовника, нет жесткой спинки и мягкое сидение.
 

К сожалению, я парализован и не могу держать спину. Имею первую группу инвалидности, мне для использования совершенно не подходит любая коляска, это должна быть специализированная коляска, со всеми приспособлениями для безопасной использования. Все это время я сидел в изогнутом положении на коляске с рисками для здоровья и жизни", - рассказал общественник.

 
Он подчеркнул, что за 5 суток известил авиакомпанию о том, что он - пользователь инвалидной коляски, собирается совершить два перелета и что ему нужна помощь при перелете. 
 
Также пассажир отметил, что данный рейс был задержан на 3,5 часа без объяснения причин.
 

Это все было принято во внимание авиакомпанией, но в итоге я улетел в Караганду, а коляска, мои ноги, остались у стойки регистрации в Алматы. Сейчас я дома, но не имею возможности самостоятельно встретиться с людьми, просто подышать свежим воздухом, пришлось отменить все ближайшие встречи. А самое главное, никого из FlyArystan не волновало, как я буду добираться до дома с карагандинского аэропорта, находясь в парализованном положении", - добавил Нияз Сундиталиев.

 
В Комитете гражданской авиации сообщили, что проведут расследование по даному инциденту.
 
В случае установления со стороны авиакомпании нарушений комитетом будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством.
 

"Диктант Победы" проведут 3 сентября в городах Казахстана

29.08.2022, 10:21 35126
АЛМАТЫ. 29 АВГУСТА - Русский Дом в Алматы приглашает принять участие в "Диктанте Победы", который будет проведен на более чем 30 площадках в городах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
Эта ежегодная памятная акция на тему событий Великой Отечественной войны впервые прошла 7 мая 2019 года, и сразу ее формат стал международным. Так, в прошлом году к диктанту присоединились 1,5 миллиона участников от 9 до 90 лет в 80 странах мира. 
 

Диктант Победы" призван не только проверить у участников уровень знаний военной истории. Главная его цель - объединить людей, мотивировать их к взаимному доверию и уважению к своей истории", - рассказали организаторы мероприятия.

 
Диктант состоится 3 сентября. Открытие площадки - в 12.00. Регистрация участников - с 12.00 до 12.45. Инструктаж участников - с 12.45 до 13.00.
 
Начало диктанта - в 13.00, окончание - в 13.45.
 
В этом году "Диктант Победы" стоится на более чем 30 площадках по всему Казахстану. 
 
При поддержке Русского дома в Алматы организованы 4 открытые площадки, на которых могут зарегистрироваться все желающие:
 
- Павлодар, Дом дружбы (регистрация с указанием Ф.И.О. на [email protected]);
 
- Кызылорда, Дом дружбы (регистрация с указанием Ф.И.О. на [email protected]);
 
- Алматы, Центральная городская детская библиотека имени Бегалина (регистрация с указанием Ф.И.О. на [email protected]);
 
- Алматы, филиал Санкт-Петербургского университета профсоюзов (регистрация с указанием Ф.И.О. на [email protected]).
 

На площадках для вас будут подготовлены индивидуальные бланки, тестовые материалы и ручки. Все участники диктанта получат сертификаты. Полный список площадок можно посмотреть на сайте диктантпобеды.рф", - проинформировали в Русском доме в Алматы.

 

Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана в понедельник

29.08.2022, 08:00 33156
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана в понедельник
НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - В понедельник, 29 августа, погоду Казахстана будет определять обширный антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на северо-западе, в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе ночью и утром - туман", - информирует РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Абайской областей сохраняется жаркая погода, на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской областей сохраняется сильная жара.
 

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