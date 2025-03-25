Жителям Алматы рекомендуют отменить походы в горы из-за сильных ливней и грозы

Из-за непогоды в Алматы, Астане и других регионах страны объявлено штормовое предупреждение

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Алматы. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Воздержаться от походов в горы и соблюдать меры личной безопасности - Воздержаться от походов в горы и соблюдать меры личной безопасности призвали алматинцев в департаменте по чрезвычайным ситуациям в связи с объявленным штормовым предупреждением.





24 марта в Алматинской области ожидается дождь, днем на юге области временами сильный дождь, в горных районах области ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, временами сильный. На юге, в горных районах области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду", - сообщили в ДЧС.





Гроза, сильный дождь и ветер также ожидаются в Конаеве.





Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких", - обратились к алматинцам в департаменте.





Там порекомендовали отложить прогулки в горную местность и не откладывать возвращение домой на позднее время суток.





Владельцам частных домов стоит принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Также в ДЧС посоветовали не оставлять автомобили под деревьями.





По данным Казгидромета, штормовое предупреждение из-за сильных ливней объявлено в Астане, Алматы и 16 областях Казахстана.





В Астане 24 марта ожидается переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем 1-3 мороза.





В Алматы сегодня и завтра переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман.





В Шымкенте 24 и 25 марта переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем 15-17 тепла.





Также в РГП "Казгидромет" предупредили о дальнейшем повышении уровня воды на реках.