25.09.2023, 08:13 14196
Азиада-2023: результаты первого дня соревнований
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Ханчжоу. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам первого дня соревнований Казахстан занимает 10-е место в медальном зачете. Казахстанские спортсмены завоевали 2 медали (1 серебряная и 1 бронзовая). На первом месте находится Китай, передает корреспондент агентства.
В Министерстве туризма и спорта РК рассказали об итогах выступления казахстанских спортсменов 24 сентября.
Дзюдо: Абиба Абужакынова завоевала серебро в весовой категории до 48 кг, а Магжан Шамшадин - бронзу в весе до 60 кг.
Современное пятиборье: Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин получили олимпийские лицензии по итогам одиночных соревнований.
Спортивная гимнастика: Нариман Курбанов вышел в финал упражнений на коне.
Бокс: Ертуган Зейнуллинов прошел в 1/16 финала в весовой категории до 63,5 кг.
Шахматы: Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева одержали по одной победе в первых двух турах женского шахматного турнира. Среди мужчин две победы на счету Казыбека Ногербека, одна - у Рината Жумабаева.
Гандбол: женская сборная обыграла на групповом этапе Таиланд - 44:20.
Теннис: Бейбит Жукаев обыграл во втором раунде одиночного разряда Фируза Мухидинова из Таджикистана - 6:0, 6:0. Сразу две наши команды прошли во второй этап мужского парного разряда.
Пляжный волейбол: пары Н.Алдаш/К.Гурин и С.Богату/Д.Яковлев прошли в четвертьфинал мужского разряда.
Напомним, 23 сентября в китайском городе Ханчжоу прошла торжественная церемония открытия XIX летних Азиатских игр, в которой приняла участие казахстанская делегация. Казахстан на Азиатских играх представляют 524 спортсмена (262 мужчины и 262 женщины) по 30 видам спорта. Из них 27 входят в олимпийскую программу, остальные 3 - неолимпийские виды. Кроме того, на предстоящих соревнованиях будут разыграны лицензии на парижскую Олимпиаду по 8 видам спорта: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика.
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25.09.2023, 15:37 8526
Еще три бронзовые медали завоевали казахстанские спортсмены на Азиатских играх
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Дзюдоисты Эсмигуль Куюлова, Абылайхан Жубаназар и представитель команды по пулевой стрельбе Никита Чирюкин пополнили копилку сборной Казахстана бронзовыми медалями на Азиатских играх в Ханчжоу.
Казахстанка Эсмигуль Куюлова, выступающая в весе до 63 кг, стала бронзовым призером Азиатских игр в Ханчжоу. В борьбе за медаль она одолела узбекскую спортсменку Севинч Исокову, сообщает Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.
На третью ступень пьедестала также поднялся казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), сообщает Olympic.kz.
Вчера казахстанская сборная завоевала две медали с соревнованиях по дзюдо. Серебро в весе до 48 выиграла Абиба Абужакынова, а Магжан Шамшадин завоевал бронзу в весе до 60 кг.
Кроме того, казахстанец Никита Чирюкин завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по пулевой стрельбе. Спортсмен стал третьим в стрельбе из скоростного пистолета, набрав 26 баллов. Пьедестал казахстанец разделил со стрелками из КНР.
Также сегодня в рамках утренней программы состоялись квалификационные заплывы в плавании, сообщает Olympic.kz. В плавании на дистанции 50 метров на спине казахстанка Ксения Игнатова с седьмым результатом пробилась в финал, показав 28.95 секунды.
24.09.2023, 15:10 22281
Казахстанские спортсмены завоевали первые медали на Азиатских играх
Фото: telegram/Минтуризма и спорта РК
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Ханчжоу. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дзюдоисты Абиба Абужакынова и Магжан Шамшадин завоевали первые медали на Азиатских играх в Ханчжоу.
Абиба Абужакыновва стала второй в весовой категории до 48 килограммов. В финале соперницей Абибы была трехкратная чемпионка мира Нацуми Цунода из Японии, сообщает Olympic.kz.
Медаль казахстанки стала первой для Казахстана на Азиаде в Ханчжоу.
Я поздравляю Абибу с этим результатом. Мы все очень гордимся ей. Вы показали достойный результат! Отдельное спасибо болельщикам, прибывшим в Китай, чтобы поболеть за борцов. Их энергичная поддержка значит для спортсменов очень много", - заявил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.
Вторую награду стране принес казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин. Он завоевал бронзовую медаль Азиатских игр.
Шамшадин показал третий результат в весовой категории до 60 килограммов.
В схватке за третье место он оказался сильнее Мерзода Суфиева из Таджикистана.
Дополнено, 24.09.2023, 16.19
Казахстан завоевал вторую олимпийскую лицензию в современном пятиборье, сообщает пресс-служба Минтуризма и спорта РК.
По итогам мужских соревнований Георгий Борода-Дудочкин получил путевку на Олимпиаду в Париже.
По результатам общего зачета он стал десятым, набрав 1411 баллов.
Напомним, на Азиатских играх разыгрываются олимпийские лицензии по 8 видам спорта. Помимо современного пятиборья, это бокс, стрельба из лука, плавание, хоккей на траве, брейкинг, теннис и легкая атлетика.
Ранее казахстанская спортсменка Елена Потапенко заняла 5-е место в индивидуальных соревнованиях по современному пятиборью среди женщин и получила возможность выступить на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в следующем году.
Напомним, вчера в китайском городе Ханчжоу прошла торжественная церемония открытия XIX летних Азиатских игр, в которой приняла участие казахстанская делегация.
Казахстан на Азиатских играх представляют 524 спортсмена (262 мужчины и 262 женщины) по 30 видам спорта. Из них 27 входят в олимпийскую программу, остальные 3 - неолимпийские виды. Кроме того, на предстоящих соревнованиях будут разыграны лицензии на парижскую Олимпиаду по 8 видам спорта: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика.
24.09.2023, 11:40 23661
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова вышла в финал Азиатских игр в Ханчжоу
Фото: olympic.kz
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Пекин. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова вышла в финал Азиатских игр в Ханчжоу, сообщили в Олимпийском комитете.
Она будет биться за золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов.
В полуфинале спортсменка оказалась сильнее соперницы из Южной Кореи Хьеккьон Ли. Оппонентка получила три предупреждения, что и вывело Абибу в финал.
В решающей схватке она встретится с японкой Натсуми Тсунодой.
Другая дзюдоистка - Галия Тынбаева поборется за бронзу Азиатских игр.
Среди мужчин в весе до 60 кг в полуфинал вышел Магжан Шамшадин. В четвертьфинале по методу Вазари он победил северокорейского спортсмена Кванджина Че, но в полуфинале уступил Хариму Ли из Южной Кореи.
Теперь он поборется за бронзовую медаль с Мехрзодом Суфиевым из Таджикистана.
Еще одна казахстанская спортсменка - Елена Потапенко заняла 5-е место в индивидуальных соревнованиях по современному пятиборью среди женщин и получила возможность выступить на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в следующем году, сообщили в Минтуризма и спорта РК.
Она также стала обладательницей олимпийской лицензии, которая вручалась пятерым лучшим спортсменкам.
Перед последним этапом Елена Потапенко занимала 8-е место в общем зачете, но удачное выступление в соревнованиях по стрельбе из пистолета принесло ей место в первой пятерке. Итоговый результат казахстанки - 1340 баллов.
Одной из целей участия в Азиаде является завоевание лицензий на Олимпиаду в Париже. Наши спортсмены борются за путевки на Олимпийские игры в 8 видах спорта. Поздравляю Елену Потапенко с сегодняшним результатом и желаю ей успехов в Париже", - отметил глава ведомства Ермек Маржикпаев.
Напомним, вчера в китайском городе Ханчжоу прошла торжественная церемония открытия XIX летних Азиатских игр, Казахстан тоже принимал участие в церемонии.
23.09.2023, 20:18 27181
Казахстанская делегация приняла участие в церемонии открытия XIX летних Азиатских игр
Фото: Olympic.kz
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Пекин. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском городе Ханчжоу прошла торжественная церемония открытия XIX летних Азиатских игр, Казахстан тоже принимал участие в церемонии, сообщили в Министерстве туризма и спорта.
В церемонии открытия Азиады-2023 принял участие председатель КНР Си Цзиньпин, а также приглашенные лидеры и должностные лица из десятков стран Азии, включая министра туризма и спорта РК Ермека Маржикпаева", - рассказали в ведомстве.
Мероприятие состоялось на Центральном стадионе олимпийских видов спорта, также известном как "Большой лотос", вмещающем 80 тысяч человек.
Масштабное представление, в рамках которого прошли выступления артистов, цифровой фейерверк и церемония зажжения огня Азиатских игр, также включило в себя шествие команд. Напомним, что знаменосцами сборной Казахстана были чемпион мира по боксу Асланбек Шымбергенов и бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике Надежда Дубовицкая.
Сегодня вся Азия наблюдала за церемонией открытия XIX Азиатских игр. Перед нашей командой стоит задача оправдать ожидания болельщиков и превзойти результаты прошлой Азиады. Сборная Казахстана долго готовилась к этим соревнованиям, но работа на этом не заканчивается: спортсмены будут биться за медали, а мы в свою очередь намерены провести ряд двусторонних встреч с нашими иностранными партнерами", - отметил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.
Напомним, что в Ханчжоу Казахстан представят 524 спортсмена (262 мужчины и 262 женщины) по 30 видам спорта. Из них 27 входят в олимпийскую программу, остальные 3 - неолимпийские виды. Кроме того, на предстоящих соревнованиях будут разыграны лицензии на парижскую Олимпиаду по 8 видам спорта: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика.
А в общей сложности более 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азии поборются за 481 комплект медалей в 40 видах спорта.
22.09.2023, 08:39 31956
Более 500 спортсменов представят Казахстан на XIX Азиатских играх в Ханчжоу
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 23 сентября по 8 октября 2023 года в китайском городе Ханчжоу пройдут XIX Азиатские игры. За этот период более 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азиатского континента поборются за 481 комплект медалей в 40 видах спорта.
Церемония открытия Игр состоится 23 сентября на стадионе Олимпийского спортивного центра.
Казахстан повезет в Ханчжоу 524 спортсмена (262 мужчины и 262 женщины) по 30 видам спорта. Из них 27 входят в олимпийскую программу, остальные 3 - неолимпийские виды. Кроме того, на предстоящих соревнованиях будут разыграны лицензии на Парижскую Олимпиаду по 8 видам спорта: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика", - сообщили в Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан.
Также будут разыграны рейтинговые очки по 4 видам спорта: таэквондо, дзюдо, триатлон, бадминтон.
Азиатские игры, также известные как Азиада, - это комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Азиатского континента, проводимые раз в 4 года под руководством Олимпийского совета Азии (ОСА). Официально признаны Международным олимпийским комитетом континентальными играми.
Казахстан участвует в Азиатских играх в восьмой раз с 1994 года.
Напомним, вчера наши спортсмены прибыли в Ханчжоу.
21.09.2023, 10:15 35496
Казахстанская делегация прибыла на летние Азиатские игры в Китай
Первыми, кто отправился на Азиаду, стали сборные команд по боксу, плаванию, настольному теннису, большому теннису, пулевой стрельбе и так далее
Фото: НОК
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Пекин. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана прибыла в Ханчжоу для участия в летних Азиатских играх - 2023, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.
В Китай спортсмены и представители команд были доставлены чартерным рейсом из Алматы. Первыми, кто отправился на Азиаду, стали сборные команд по боксу, плаванию, настольному теннису, большому теннису, пулевой стрельбе, водному поло, фехтованию, спортивной гимнастике, дзюдо, регби-7, гандболу. Далее составы будут прибывать в Ханчжоу согласно графику выступлений на комплексном соревновании.
Данные игры отличаются подходом к размещению. Размещаться наша делегация будет на шести объектах, помимо городских гостиниц и арендованных апартаментов. Это создает определенную сложность логистики по управлению делегацией, так как фактически она разбивается на несколько частей и нужна ежедневная оперативная координация", - сообщил генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков.
Всего сборная Казахстана насчитывает 525 атлетов, которые будут биться за медали в 30 видах спорта, 27 из которых являются олимпийскими.
Напомним, в прошлом году Казахстан завершил выступление на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине без завоеванных медалей. В прошедших играх принимали участие более 30 казахстанских спортсменов. Лучший результат - четвертое место, которое занял шорт-трекист Абзал Ажгалиев.
19.09.2023, 09:20 42266
Казахстанский борец Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата мира в Белграде
Фото: НОК РК
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата мира в Белграде (Сербия), сообщает Olympic.kz.
Он стал лучшим в мире в весовой категории до 92 килограммов. В финальной схватке он оказался сильнее Османа Нурмагомедова из Азербайджана.
Отметим, что ранее никому из казахстанцев не удавалось победить на мировом первенстве по вольной борьбе.
Добавим, что ранее Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером, отметившись олимпийской лицензией.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой чемпиона мира Ризабека Айтмукана, сообщила пресс-служба Акорды.
Поздравляю борца вольного стиля Ризабека Айтмукана с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по борьбе в Белграде! Он стал первым казахским чемпионом мира по вольной борьбе. Это историческое достижение. Уверен, что яркая победа Ризабека Айтмукана будет способствовать популяризации спорта среди подрастающего поколения", - отметил президент.
18.09.2023, 08:38 45076
Казахстан победил Болгарию в плей-офф Кубка Дэвиса
Фото: ktf.kz
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана с общим счетом 3:1 обыграла на выезде сборную Болгарии в плей-офф мировой группы 1 Кубка Дэвиса. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (29 АТР) обыграл Димитара Кузманова (179 АТР) со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час и 40 минут.
До этого в парном противостоянии Александр Бублик и Александр Недовесов уступили Александру Донски и Александру Лазарову - 3:6, 3:6.
Позавчера наша команда одержала две победы в одиночке: первое очко принес Тимофей Скатов, а следом Александр Бублик.
Таким образом, сборная Казахстана получила путевку в квалификацию командного чемпионата мира. 20 сентября пройдет жеребьевка и мы узнаем соперника по последней стадии отбора, который пройдет в феврале 2024 года", - проинформировали в федерации.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?