Четырнадцатый день Олимпиада: сразу три "бронзы" пополнили копилку сборной РК

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ТОКИО. 5 АВГУСТА - Сегодня казахстанские спортсмены выступили в 12 видах спорта на Олимпиаде в Токио, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Завершился полуфинал в категории до 74 килограммов с участием казахстанского вольника Данияра Кайсанова. Ему противостоял двукратный чемпион мира россиянин Заурбек Сидаков. Верх одержал россиянин - 11:0. Кайсанов выступит в схватке за "бронзу", сообщает НОК РК

На Олимпийских играх в Токио стартовали соревнования по современному пятиборью. 5 августа участницы турнира провели поединки по фехтованию. По итогам отборочного раунда казахстанская спортсменка Елена Потапенко заняла 8-е место из 36. Потапенко одержала 20 побед, в 15 поединках уступила, а еще две схватки смогла свести вничью. По итогам выступлений в фехтовании Потапенко набрала 220 баллов. 6 августа в рамках соревнований пройдут этапы по плаванию, конному спорту, фехтованию (bonus round) и laser run.

В рамках соревнований по велоспорту на треке завершился розыгрыш медалей в омниуме. От Казахстана выступил Артем Захаров. Участникам предстояло преодолеть четыре различные гонки. По итогам соревнований Захаров набрал 62 очка, которые принесли ему 14-е место.

Завершились соревнования по спортивной ходьбе на 20 километров среди мужчин. В этом виде программы выступил казахстанец Георгий Шейко. Он преодолел дистанцию за 1.28.38, что позволило ему занять 39-е место.

Завершились квалификационные соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин. Казахстан в этом виде представили Надежда Дубовицкая и Кристина Овчинникова. Обе казахстанские атлетки не смогли преодолеть барьер квалификации.

Состоялись соревнования по плаванию на открытой воде среди мужчин. Казахстан в этом виде спорта представлял Виталий Худяков. По итогам заплыва на 10 километров Худяков расположился на 21-м месте, показав время 1:57:53.7.

В поединке по боксу в весовой категории до 52 килограммов казахстанец Сакен Бибосынов завершил турнир с бронзовой медалью.

Казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев стал третьим на Олимпийских играх в Токио. В схватке за бронзовую медаль в категории до 57 килограммов он встретился с Георгием Вангеловым, представляющим Болгарию.

Казахстанский каратист Дархан Асадилов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр. Это стало возможным по итогам полуфинала в категории до 67 килограммов. В этом раунде казахстанец встретился со Стивеном Да Костой из Франции.

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