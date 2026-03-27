Историческое достижение: Токаев наградил чемпиона ХІV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова   

Фото: Минтуризма и спорта РК

Рассказать друзьям

Милан. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр состоялась в Вероне, сообщили в Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан.





В ведомстве рассказали, что на данных состязаниях примут участие более 600 спортсменов из 56 стран мира. Спортсмены сборной выступят в двух видах спорта. В соревнованиях по парабиатлону и паралыжным гонкам примут участие Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин, а в паралыжных гонках - Нурлан Алимов, Анна Грачёва и Владислав Кобаль.





XIV зимние Паралимпийские игры Милан - Кортина - 2026 пройдут с 6 по 15 марта. Будет разыграно 79 комплектов медалей в паралыжных гонках, парабиатлоне, керлинге на колясках, парасноуборде, горнолыжном спорте и парахоккее.





7 марта на Паралимпийских играх сборная примет участие в соревнованиях по парабиатлону в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км. Честь страны будут защищать Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин.







