Карате и бейсбол исключили из перечня Олимпийских игр 2024 года

АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА - В перечень Олимпийских игр, который планируется провести в 2024 году в Париже , не вошли карате, бейсбол и софтбол, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обновленный список опубликовал Оргкомитет Олимпиады. В него вошли новые виды спорта: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг.

В сообщении отмечается, что Международный олимпийский комитет стремится установить новый стандарт для инклюзивных и ориентированных на молодежь игр. В течение следующих пяти лет включение новых дисциплин в Олимпийские игры поможет вдохновить миллионы детей на занятия спортом.

Напомним, по итогам Олимпийских игр-2020 в Токио Казахстан занял 83-е место в общекомандном зачете, завоевав 8 бронзовых медалей

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