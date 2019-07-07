Казахстан завоевал первую медаль на Универсиаде-2019

Неаполь. 6 июля. Kazakhstan Today - Казахстанка Сарсенкуль Рысбекова 5 июля завоевала первую медаль в сборную страны на Универсиаде-2019 в Неаполе, передает Kazakhstan Today.

Сарсенкуль Рысбекова завоевала бронзовую награду в стендовой стрельбе, успешно выступив в "трапе", сообщает Национальный олимпийский комитет.

После соревнований Рысбекова отметила, что рассчитывала на "золото". Главной же задачей для нее является олимпийская лицензия.

Соревнования сложились для меня достаточно сложно. Было много сильных соперников. Все боролись за медали. У меня на протяжении турнира было комфортное состояние, особого напряжения не ощущала. Кроме, конечно, финала - квалификация прошла достаточно ровно для меня. В Неаполь я ехала подготовленной, с мыслями о первом месте. Но довольна тем, что в итоге у меня есть, - "бронзой"... В финале, думаю, помешало нервное напряжение, а также присутствовало волнение", - рассказала спортсменка.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства