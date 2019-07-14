Казахстанский боксер Иван Дычко одержал победу нокаутом в поединке с американцем Нэйтом Хэвеном

Холливуд. 13 июля. Kazakhstan Today - Казахстанский боксер Иван Дычко нокаутировал американского боксера Нэйта Хэвена, передает Kazakhstan Today.





Казахстанский боксер Иван Дычко (8-0, 8 КО) провел девятый бой на профи-ринге, сообщает Sports.kz

Он выступил в Холливуде (США, штат Флорида) в развлекательном комплексе Seminole Hard Rock Hotel and Casino. Соперником казахстанца по восьмираундовому бою в супертяжелом весе был американец Нэйт Хэвен (9-2, 7 КО). Этот поединок завершился досрочной победой Дычко нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Иван одержал девятую победу в профессиональной карьере и девятую - нокаутом, а Хэвен потерпел третье поражение. Добавим, что изначально Дычко должен был драться с опытным бразильским боксером Рафаэлем Зумбано (39-16-1, 31 КО), но этот бой сорвался.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства