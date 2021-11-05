Казахстанского боксера облили кислотой в Англии

Фото: prosports.kz
Сборы в Англии прошли для меня немного неудачно. Коротко о ситуации: Прилетел в Англию, подготовиться к поединку запланированному на 11 декабря. Снял комнату и приступил к тренировкам. Прошло 4 дня, сплю ночью дома, слышу какой-то шум за дверью, кто-то громко пытается вскрыть замок. Резко подрываюсь и хочу взять нож, но на кухне кроме вилки и ложки ничего не было. Дверь открывается, залетают люди, на головах их капюшон. Не долго думая я встаю в стойку и иду на них, но у них видимо не было планов со мной драться и они обливают меня веществом похожим на кислоту, я скрючился от боли и эти люди быстро скрылись", - написал спортсмен (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
В первую очередь боксер позвонил тренеру.
Тренер приехал ночью, отвез меня в больницу, позаботился обо мне, за что ему огромная благодарность! Последующие несколько дней я провёл в больнице, с ожогами, под присмотром врачей. Я ни с кем не конфликтовал, кому это было нужно, понятия не имею. Понял одно, ездить на сборы нужно в проверенные места", - поделился боксер с читателями.
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