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Казахстанского боксера облили кислотой в Англии

04.11.2021, 15:24 19657
Казахстанского боксера облили кислотой в Англии
Фото: prosports.kz
ЛОНДОН. 4 НОЯБРЯ - Казахстанский боксер-легковес Виктор Коточигов подвергся нападению на сборах в Англии перед предстоящим 11 декабря боем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сборы в Англии прошли для меня немного неудачно. Коротко о ситуации: Прилетел в Англию, подготовиться к поединку запланированному на 11 декабря. Снял комнату и приступил к тренировкам. Прошло 4 дня, сплю ночью дома, слышу какой-то шум за дверью, кто-то громко пытается вскрыть замок. Резко подрываюсь и хочу взять нож, но на кухне кроме вилки и ложки ничего не было. Дверь открывается, залетают люди, на головах их капюшон. Не долго думая я встаю в стойку и иду на них, но у них видимо не было планов со мной драться и они обливают меня веществом похожим на кислоту, я скрючился от боли и эти люди быстро скрылись", - написал спортсмен (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

 
В первую очередь боксер позвонил тренеру. 
 

Тренер приехал ночью, отвез меня в больницу, позаботился обо мне, за что ему огромная благодарность! Последующие несколько дней я провёл в больнице, с ожогами, под присмотром врачей. Я ни с кем не конфликтовал, кому это было нужно, понятия не имею. Понял одно, ездить на сборы нужно в проверенные места", - поделился боксер с читателями.

 
Виктора Коточигова называют "казахским королем" после того, как его этим именем назвали специалисты из MTK Global.
 

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Школьница из Казахстана стала второй на чемпионате Европы по тхэквондо

05.11.2021, 14:00 5887
Школьница из Казахстана стала второй на чемпионате Европы по тхэквондо
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Казахстанская школьница Снежана Даниленко стала серебряным призером чемпионата Европы по тхэквондо ИТФ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

13-летняя школьница из города Шардара Туркестанской области Снежана Даниленко заняла второе место в весовой категории до 40 килограммов", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Казахстан.

 
Соревнования проходили в Греции, на острове Крит, в городе Ираклионе. В чемпионате приняли участие более 1 тысячи спортсменов из 25 государств.
 

Я занимаюсь тхэквондо с семи лет. Мне очень нравится этот вид спорта, он развивает силу, выносливость, смелость и упорство в достижении поставленных целей. Перед соревнованиями я всегда настраиваюсь на победу, и у меня это получается. В этом меня поддерживают мои родители, мои школьные учителя и мой тренер. В будущем я хочу достичь еще лучших результатов и стать чемпионкой мира", - рассказала серебряный призер чемпионата Европы Снежана Даниленко. 

 
В пресс-службе ведомства отметили, что это не первая победа юной спортсменки. Ранее она завоевывала призовые места на международных соревнованиях в России, Кыргызстане и Узбекистане. В прошлом году Снежана заняла первое место в чемпионате Азии. В ее спортивной копилке уже 63 медали. Также юная тхэквондистка является обладателем кубка "Спортсмен года".
 
 

В Казахстане могут увеличить размер пожизненных выплат спортсменам и тренерам

01.11.2021, 17:22 44767
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Казахстанским тренерам и спортсменам национальных сборных команд могут увеличить размет выплаты пожизненного материального обеспечения. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, Министерством культуры и спорта разработан и обсуждается проект подзаконного нормативного правового акта, предусматривающий увеличение выплаты пожизненного материального обеспечения членам национальных сборных команд и их тренерам с 24 до 100 МРП.
 
На сегодняшний день, в соответствии с постановлением правительства от 19 декабря 2014 года №1324 пожизненные ежемесячные выплаты в размере 24 МРП предусмотрены для победителей, призеров Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр, чемпионов мира по олимпийским видам спорта, а также для их тренеров. 
 

Увеличение пожизненных ежемесячных выплат потребует выделение дополнительных средств из республиканского бюджета. Необходимо отметить, что выплаты не распространяются на профессиональных спортсменов, которые в соответствии с Законом Республики Казахстан "О физической культуре и спорте" получают вознаграждение в соответствии с заключенными профессиональными контрактами", - отметил он.

 
В ответе также отмечается, что в рамках реализации послания главы государства от 1 сентября 2020 года поэтапно повышается зарплата работников специализированных спортивных школ и колледжей. В результате к 2023 году их должностной оклад увеличится в два раза по сравнению с 2020 годом. Повышение коснулось работников 18 специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и 477 ДЮСШ.
 
Для справки: в среднем должностной оклад опытных тренеров-преподавателей школ-интернатов и ДЮСШ повысится со 150 тысяч тенге до 301 тысячи тенге.
 
Зарплата сотрудников других государственных организаций спорта будет повышаться в рамках исполнения послания главы государства от 1 сентября 2021 года. В период с 2022 по 2025 годы должностной оклад гражданских служащих сферы спорта также планируется увеличить в два раза.
 

Казахстан завоевал шесть золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу

24.10.2021, 18:53 109135
Казахстан завоевал шесть золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу
Фото: МКС РК
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Сборная Казахстана завоевала шесть золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министерство культуры и спорта сообщило, что чемпионат мира по кикбоксингу среди взрослых проходил с 15 по 24 октября в Италии, в городе Лидо-ди-Йезоло. В соревнованиях принимают участие около 1600 спортсменов из 65 стран. Сборная Казахстана завоевала шесть золотых, одну серебряную и 10 бронзовых медалей.
 
Чемпионами стали Динмухаммед Баймуратов, Ерлан Шагбан, Максат Усип, Фазреддин Сафаров, Нурсултан Жумабаев, Нурдаулет Калшора. Серебряный призер - Азамат Утемисов.
 
Бронзовыми призерами стали Серикбол Ермеков, Батырхан Куандыков, Ариза Сманова, Дулат Дуйсенов, Жандос Назарбеков, Чингисхан Тлемисов, Берик Халыков, Бибарыс Сауханбек, Адиль Мырзагали, Дидар Тулебаев.
 

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