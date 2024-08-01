Пятый день Олимпиады-2024: опубликовано расписание выступлений казахстанских атлетов

Сегодня состоится финал по триатлону и спортивной гимнастике

Фото: НОК РК

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Париж. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на Олимпийских играх казахстанские спортсмены будут соревноваться в таких видах спорта, как: триатлон, пулевая стрельба, стендовая стрельба, бокс, настольный теннис и спортивная гимнастика, - Сегодня на Олимпийских играх казахстанские спортсмены будут соревноваться в таких видах спорта, как: триатлон, пулевая стрельба, стендовая стрельба, бокс, настольный теннис и спортивная гимнастика, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.





Финальное соревнование по триатлону начнется в 11.00, за медаль поборется Екатерина Шабалина.





Квалификационные соревнования по пулевой стрельбе среди мужчин (винтовка, 50 метров, три положения) начнутся в 12.00, в них выступят Ислам Сатпаев и Константин Малиновский.





Соревнование по стендовой стрельбе среди женщин (трап) начнется в 12.00 (вторая квалификация). В нем примет участие Мария Дмитриенко.





Соревнование по боксу до 57 килограммов среди мужчин (1/8 финала) начнется в 14.16. В поединке выступят казахстанский боксер Махмуд Сабырхан и Хосе Кильес из Испании.





Соревнование по настольному теннису среди мужчин начнется в 18.00 (1/8 финала). Соперников казахстанского спортсмена Кирилла Герасименко станет Омар Ассар из Египта.





Финальное соревнование по стендовой стрельбе среди женщин (трап) начнется в 18.30. В случае успешного преодоления второй квалификации Мария Дмитриенко поборется за олимпийскую медаль.





Финальное соревнование по спортивное гимнастике среди мужчин (индивидуальное многоборье) начнется в 20.30. В нем примет участие Милад Карими.





Соревнование по боксу до 75 килограммов среди женщин (1/8 финала) начнется в 00.36. За Казахстан выступит Валентина Хальзова, ее противников станет Атейна Бацлон из Панамы.



