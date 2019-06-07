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Щучинск. 6 июня. Kazakhstan Today - Председатель Комитета по делам спорта и физкультуры РК Серик Сапиев избран председателем Совета по физкультуре и спорту государств СНГ, передает Kazakhstan Today.

В городе Щучинске 5-6 июня прошло заседание Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств - участников СНГ. Единогласным решением всех членов Совета Серик Сапиев на 2019-2020 годы избран председателем Совета по физической культуре и спорту государств - участников СНГ, сообщает Olympic.kz

Сапиев поблагодарил за оказанное высокое доверие к его кандидатуре. Он также рассказал о проводимой государством политике по развитию физической культуры и спорта.

Характерной особенностью государственной политики Казахстана в области спорта и физической культуры традиционно является реализация сбалансированного подхода к развитию массового спорта и спорта высших достижений. В сфере массового спорта приоритетным направлением является увеличение охвата населения страны систематическими занятиями физической культурой и спортом. В рамках реализации поставленных задач Министерством культуры и спорта Республики Казахстан по итогам 2018 года обеспечен охват населения занятиями физической культурой и спортом в 29,8%," - сказал Серик Сапиев.

Кроме того, он проинформировали, что за I квартал 2019 года в Казахстане проведено более 11 тыс. спортивно-массовых мероприятий с охватом более 1,1 млн человек. Из числа школьников занятиями физической культурой и спортом охвачено 1 млн 834 тыс. детей.

Также отмечается, что министерством продолжается работа по строительству Республиканской базы олимпийской подготовки в Алматинской области и Центра олимпийской подготовки в городе Нур-Султане. На сегодняшний день ведется строительство 100 физкультурно-оздоровительных комплексов в населенных пунктах.

В ходе заседания члены Совета обсудили внедрение цифровых технологий в спортивную отрасль в РК, а также проект Стратегии развития физической культуры и спорта государств - участников Содружества Независимых Государств на 2021-2030 годы. По итогам встречи был подписан Протокол решения Совета по физической культуре и спорту стран СНГ.

Совет по физической культуре и спорту проходит ежегодно в странах СНГ. В прошлом году мероприятие прошло в Армении, в следующем году планируется в столице Татарстана в рамках Первых игр СНГ.

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