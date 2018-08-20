Тхэквондистка Алдангорова принесла Казахстану пятую медаль Азиатских игр-2018

Астана. 20 августа. Kazakhstan Today - Казахстанская тхэквондистка Фариза Алдангорова выиграла бронзовую медаль Азиатских игр-2018 в Индонезии, передает Kazakhstan Today.

Алдангорова, выступающая в весовой категории до 53 килограммов, начала состязание со стадии 1/16 финала. В первой схватке она победила узбекскую спортсменку Динорахон Мамадибрагимову - 17:16, затем взяла верх над Элахех Шейдаей из Ирана - 11:3, а в полуфинале уступила представительнице Китайского Тайпея По Я Су - 6:11.

Эта медаль стала для Казахстана пятой на текущих играх и третьей - бронзовой. Ранее золото выиграл фехтовальщик Дмитрий Алексанин, серебро - борец вольного стиля Данияр Кайсанов, а бронзовыми призерами также стали "вольники" - Саятбек Окасов и Адилет Давлумбаев, сообщает Sports.kz

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