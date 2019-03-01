В Австрии по подозрению в применении допинга задержан казахстанский лыжник

Вена. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Австрии задержан казахстанский лыжник, принимающий участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде, передает Kazakhstan Today.

Задержание произведено в ходе антидопингового рейда, проведенного в Австрии и Германии. Помимо казахстанца задержаны два австрийских и два эстонских лыжника. Одного из спортсменов застали в момент принятия допинга, пишет Reuters со ссылкой на полицию Австрии.

Рейд проведен в рамках более масштабной операции, направленной на пресечение деятельности расположенной в Германии криминальной организации. Полиция подозревает, что эта организация в течение нескольких лет снабжала спортсменов запрещенными препаратами.

Главой организации полиция считает 40-летнего врача, который также был задержан в Германии. В целом в ходе 16 рейдов в двух странах задержаны девять человек.

Как сообщил RT.com , задержанный казахстанский лыжник - это, предположительно, Алексей Полторанин. Накануне он не вышел на старт 15-километровой гонки.

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