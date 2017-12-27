Вечер единоборств с участием Фирузы Шариповой пройдет 30 декабря в Алматы

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - Вечер единоборств с участием Фирузы Шариповой пройдет 30 декабря на 12-тысячной ледовой Almaty Arena, передает Kazakhstan Today.

Вечер единоборств организует промоутерская компания FSK Promotion. В главном бою чемпионка мира Фируза Шарипова сразится с бельгийкой Джемиллой Гонтарюк по прозвищу "Питбуль" за титулы чемпионки мира по версии IBO и WBC Silver во втором полулегком весе. В случае победы Шарипова окажется действующей чемпионкой мира в двух весовых категориях, что станет новым достижением для всего казахстанкого бокса, сообщили в акимате Алматы.

Отмечается, что программа вечера будет разделена на две части. Вначале выступят молодые казахстанские боксеры, новички профи-ринга. Затем будет представлен основной кард, в котором выступят известные казахстанцы Ержан Залилов, Али Ахмедов, Айдын Ельжанов, Виктор Коточигов и другие.

Кроме того, среди зрителей, купивших билеты на арену, будет разыгран автомобиль Renault Logan. Вечер проведет Александр Загорский по прозвищу "Белый Скорпион", который многократно признан лучшим ринг-анонсером не только России, но также Европы и Азии.

Прямая трансляция мероприятия будет на казахстанском телеканале "Хабар", российских "Матч ТВ", "Матч! Боец", LIFE, международном FOX Sports и множестве других. Вещание будет вестись более чем в 50 странах. Начало в 13.00.

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