Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
27 декабря 2017
  • 06
  • :
  • 17
Все области
-3º Туман
днем -4º    ночью -12º
17:00
.
Aнонс

Вечер единоборств с участием Фирузы Шариповой пройдет 30 декабря в Алматы26.12.2017
  • Фото: http://vesti.kz
Спорт  17:39

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - Вечер единоборств с участием Фирузы Шариповой пройдет 30 декабря на 12-тысячной ледовой Almaty Arena, передает Kazakhstan Today.

Вечер единоборств организует промоутерская компания FSK Promotion. В главном бою чемпионка мира Фируза Шарипова сразится с бельгийкой Джемиллой Гонтарюк по прозвищу "Питбуль" за титулы чемпионки мира по версии IBO и WBC Silver во втором полулегком весе. В случае победы Шарипова окажется действующей чемпионкой мира в двух весовых категориях, что станет новым достижением для всего казахстанкого бокса, сообщили в акимате Алматы.

Отмечается, что программа вечера будет разделена на две части. Вначале выступят молодые казахстанские боксеры, новички профи-ринга. Затем будет представлен основной кард, в котором выступят известные казахстанцы Ержан Залилов, Али Ахмедов, Айдын Ельжанов, Виктор Коточигов и другие.

Кроме того, среди зрителей, купивших билеты на арену, будет разыгран автомобиль Renault Logan. Вечер проведет Александр Загорский по прозвищу "Белый Скорпион", который многократно признан лучшим ринг-анонсером не только России, но также Европы и Азии.

Прямая трансляция мероприятия будет на казахстанском телеканале "Хабар", российских "Матч ТВ", "Матч! Боец", LIFE, международном FOX Sports и множестве других. Вещание будет вестись более чем в 50 странах. Начало в 13.00.
Просмотров: 4075
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   спорт
26.12.2017   17:39
Фото: http://vesti.kz
Вечер единоборств с участием Фирузы Шариповой пройдет 30 декабря в Алматы
20.12.2017   11:37
На бой Фирузы Шариповой назначен рефери, судивший бои Тайсона
20.12.2017   09:25
Фото: Казинформ
Александр Винокуров предстанет перед уголовным судом в Бельгии
18.12.2017   00:25
В Алматы завершился международный турнир по художественной гимнастике
17.12.2017   12:34
Победитель международного турнира "Евразия Барысы - 2017" за первое место получил 10 млн тенге
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today