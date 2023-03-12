11.03.2023, 17:40 38246
Экибастузскую ТЭЦ оштрафовали на 5 млн тенге за нарушение санитарных норм
Нарушения в цехах станции выявили санврачи
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Экибастуз. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области выявил санитарные нарушения в цехах ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
Внеплановую проверку провели по поручению областной прокуратуры, сообщает Pavlodarnews.kz.
Несколько цехов проверили на соответствие требованиям законодательства в области санэпидблагополучия. Выявлен ряд нарушений санитарных норм, в том числе несоответствия по проведенным лабораторно-инструментальным замерам, таким как превышение пыли в воздухе рабочей зоны КТЦ, несоответствие температуры и освещения помещений, напряженности ЭМП, а также нарушение питьевого режима согласно действующим гигиеническим нормативам", - сообщили в ведомстве.
Дело об административном правонарушении рассмотрели в суде.
Суд постановил привлечь ТОО "Экибастузтеплоэнерго" к административной ответственности по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека" на сумму 5 млн 520 тысяч тенге, информировали в ведомстве.
Постановление суда может быть обжаловано предприятием в вышестоящем суде.
Ранее ТОО "Экибастузтеплоэнерго" оштрафовали за использование измерительных приборов с истекшими сроками поверки. Неисправность приборов могла влиять на все важнейшие показатели работы объекта.
Напомним, произошедшая в ноябре прошлого года авария на теплосетях Экибастуза оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. В первые часы аварии было 70 прорывов на теплосетях, из них 15 - крупные. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
В течение зимы аварии на ТЭЦ не прекращались. Жители Экибастуза постоянно жаловались на холод в квартирах и требовали вновь ввести в городе режим ЧС. В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" жителям пообещали списать 70% платы, начисленной за услуги теплоснабжения в феврале, в связи с несоблюдением температурного режима.
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12.03.2023, 14:48 7856
Снижение износа тепловых сетей, модернизация инфраструктуры: члены республиканского предвыборного штаба посетили Экибастуз
Для решения проблемы износа источников энергии и тепловых сетей будут проведены технические аудиты систем теплоснабжения
Фото: Amanat
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Павлодар. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита в Павлодарскую область члены Республиканского предвыборного штаба партии "AMANAT", кандидаты в депутаты Мажилиса РК, а также кандидаты в депутаты областного маслихата провели экспромт-встречи с населением города горняков.
Как известно, с первых дней чрезвычайной ситуации в Экибастузе активисты партии "AMANAT" участвовали в передаче гуманитарной помощи жителям города.
Это обогреватели, теплые пледы, предметы первой необходимости. Непосредственно на месте работали волонтеры молодежного крыла "Жастар Рухы", которые распределяли гумпомощь, проводили подомовые обходы, собирали информацию об одиноко проживающих пенсионерах, инвалидах, нуждающихся семьях.
По словам местных жителей, перерасчет оплаты за коммунальные услуги нужно сделать не только за ноябрь-декабрь прошлого года, но и за первые три месяца текущего года. Кроме того, остались проблемные вопросы по получению компенсаций за потребленную электроэнергию.
Исполнительный секретарь "AMANAT" Елнур Бейсенбаев подчеркнул, что для решения проблемы износа источников энергии и тепловых сетей будут проведены технические аудиты систем теплоснабжения, разработаны территориальные дорожные карты по решению проблем теплоснабжения.
Далее члены штаба посетили одну из квартир, в которой в результате аварии лопнули трубы. Хозяйка квартиры - мать-одиночка, лишилась работы, поскольку в период ЧС ей было не с кем оставить детей.
Члены партии помогли семье в поиске спонсорских средств, за счет которых в январе месяце в квартире был сделан ремонт.
Кандидаты отметили, что ни одна семья города Экибастуза не останется без поддержки партии.
Помимо этого, члены Республиканского предвыборного штаба партии "AMANAT" встретились с трудовым коллективом АО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова".
В формате открытого диалога сотрудники станции подняли ряд актуальных вопросов, среди которых индексация заработных плат, модернизация оборудования ГРЭС, а также повышение цен на продовольствие.
Кандидаты в депутаты Павлодарского областного маслихата Динара Айтжанова, Илья Теренченко, Ержан Ертаев поблагодарили энергетиков за добросовестный труд на благо страны.
Работники производства - гордость нашей страны, вы те, кто обеспечивает светом и теплом миллионы людей, не боится трудностей и не сдается перед вызовами. Мы - партия, которая отстаивает интересы государства и взяла на себя историческую ответственность за развитие страны. Мы выступаем за социальную справедливость в обществе и создание равных возможностей для всех граждан. Ваше предприятие - образец высокого профессионализма, однако, как и везде, вам необходимы новые люди - молодые специалист, будущие профессионалы. В предвыборной программе партии "AMANAT" мы озаботились вопросом повышения числа молодых кадров технических специальностей и ведем тесную работу с министерством образования и учебными заведениями", - подчеркнули кандидаты.
Как отметил Исполнительный секретарь "AMANAT" Елнур Бейсенбаев, главная задача партии - работа над системным повышением доходов граждан.
Казахстанские семьи должны иметь достойный уровень жизни. Наши усилия будут направлены на повышение благосостояния людей. Мы обеспечим доступность простых каждодневных потребностей людей в питании, одежде, жилье, образовании и медицине. С нашей помощью казахстанские работники станут уверены в своей безопасности на рабочем месте, защите своих прав и здоровья", - сказал он.
Изготовлено: Пресс-служба Павлодарского областного филиала партии "AMANAT" (город Павлодар, улица Кривенко - 25А)
Заказчик: И.С. Теренченко
Оплачено из средств Избирательного фонда партии "AMANAT", выдвинувшей партийный список на выборах депутатов маслихата Павлодарской области.
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11.03.2023, 20:24 34891
Мобильные ярмарки и максимальное насыщение рынка: Жумангарин распорядился обеспечить регионы овощами
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы стабилизации цен на основные продукты питания обсудили сегодня на еженедельном совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.
В ходе совещания Жумангарин рекомендовал акиматам с начала потепления открыть сезон ярмарок.
Ярмарки - один из действенных инструментов наполнения внутреннего рынка страны продукцией отечественных производителей без посредников по ценам производителей. Кроме того, мы неоднократно поднимали вопрос организации мобильных ярмарок. Акиматы должны определить специально отведенные места и маршруты, и тогда предприниматели смогут торговать по утвержденному маршруту в любой его точке. Рекомендуем закупить на баланс СПК автолавки, утвердить места и маршруты выездной торговли", - поручил он.
По словам вице-премьера, основная задача стабфондов - оказывать регулирующее воздействие на рынок.
Я на прошлой неделе давал поручение направить максимальные объемы овощей из сформированных запасов в торговые точки. Те области, которые это сделали, демонстрируют нулевой рост цен. В Туркестанской области при хороших запасах картофеля, капусты, лука и низких объемах интервенций рост цен за неделю на картофель - свыше 1%, на капусту - сразу 3,8%. В ВКО при больших запасах лука рост за неделю - на 4,1%. Не надо ждать, в апреле уже пойдет свежий урожай. Мы провели совещание с торговыми сетями, их поддержка по реализации у вас есть. Поручаю максимально усилить товарные интервенции, чтобы на следующей неделе мы уже видели положительный результат", - подытожил Серик Жумангарин.
По словам и.о. председателя Комитета торговли Айдара Абилдабекова, основной причиной повышения цен на овощи, в частности на капусту, является недостаточный выпуск продукции на рынок. Например, в Жамбылской области с момента старта разбронирования запасов 1 февраля цена на капусту выросла на 5,7% при объеме реализации всего 7% от потребности в межсезонье. В Туркестанском регионе стоимость капусты выросла на 3,8%, объем реализации - 3% от потребности. В то же время нулевой рост цен показали регионы, в которых был реализован большой объем товара: это Западно-Казахстанская, Атырауская и Карагандинская области.
По итогам проведенной инвентаризации во многих регионах мы видим недостаток подтвержденных запасов овощей. Сейчас прорабатываем распределение объемов между регионами для равномерного наполнения рынка", - отметил Айдар Абилдабеков.
11.03.2023, 16:08 41981
Провести ревизию всех фармпредприятий поручил Смаилов
Сейчас доля производства отечественных препаратов равна 28%, а в будущем ее планируется довести до 50%
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов поручил Министерству здравоохранения учесть в дорожной карте озвученные в правительстве предложения по доведению доли лекарств отечественного производства на внутреннем рынке до 50%, сообщает пресс-служба главы кабмина.
По словам Смаилова, за последние несколько лет фармацевтическая отрасль Казахстана показывает устойчивый рост: расширяется ассортимент и увеличиваются объемы выпускаемых препаратов. В то же время их доля пока растет медленно, сейчас она равна 28%.
Это говорит о том, что нужен стабильный ежегодный прирост производства. В этой связи необходимо провести ревизию всех фармацевтических предприятий. Мы должны четко знать потенциал их развития и возможности по наращиванию мощностей", - сказал премьер.
Он обозначил важность заключения долгосрочных договоров по жизненно важным лекарственным средствам и медицинским изделиям.
Особое внимание требуется уделить препаратам для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого сначала следует утвердить перечень таких лекарственных средств с учетом потребности на ближайшие годы", - подчеркнул глава правительства.
Он добавил, что все рассмотренные меры должны быть отражены в соответствующей дорожной карте до 2029 года, которую нужно утвердить в месячный срок.
В свою очередь министр здравоохранения РК Ажар Гиният на сегодняшнем совещании доложила, что в целях повышения качества медпомощи на селе в ноябре прошлого года был утвержден нацпроект "Модернизация сельского здравоохранения", в рамках которого в регионах планируют построить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе 253 медпункта, 242 фельдшерско-акушерских пункта и 160 врачебных амбулаторий.
Кроме того, планируется модернизировать 32 многопрофильные центральные районные больницы (в 2024 году - 7, в 2025 году - 25) с открытием инсультных центров, отделений кардиологии, реанимации и реабилитации, а также с оснащением аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, ИВЛ и т.д. Параллельно с этим будет осуществляться подготовка 1100 медицинских работников для объектов сельского здравоохранения", - сообщается в информации.
Алихан Смаилов подчеркнул, что практически для всех медицинских объектов, строительство которых начнется в текущем году, уже выделены участки. Исключение составляет лишь Улытауская область.
В течение недели этот вопрос акиматом должен быть закрыт", - поручил премьер.
Он также указал на необходимость к 1 апреля завершить разработку проектно-сметной документации по строительству новых объектов первичной помощи, а до 1 мая - подготовить документацию для капитального ремонта и реконструкции многопрофильных районных больниц. С открытием строительного сезона всем регионам нужно приступить к реализации проектов.
Вместе с тем он добавил, что для своевременной реализации запланированных мер требуется оперативно подвести инженерные коммуникации и дороги до участков строительства, заключить договоры с подрядчиками.
По словам Алихана Смаилова, следует заранее предусмотреть и обеспечение новых медицинских объектов кадрами, в частности предоставить им полный пакет мер социальной поддержки.
Хочу отметить, что каждый этап реализации национального проекта будет четко отслеживаться в рамках системы проектного управления", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на треть лекарств цены выросли в среднем на 30% за год.
11.03.2023, 10:05 48901
Провести аудит сейсмобезопасности в Алматы поручил Смаилов
Фото: Depositphotos
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Алматы. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании по вопросам дальнейшего социально-экономического развития Алматы поручил МЧС и руководству города в кратчайшие сроки провести сейсмоаудит и реализовать действенные меры по усилению сейсмической безопасности.
Он отметил, что в последний раз паспортизация объектов в городе проводилась в 2017 и 2018 годах. В этой связи Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматом города следует в кратчайшие сроки провести аудит и реализовать действенные меры по усилению сейсмической безопасности, подчеркнул глава правительства.
Необходимо использовать мировой опыт в этих вопросах, причем не только в Алматы, но и во всех других регионах республики, потенциально подверженных землетрясениям. Уполномоченным госорганам нужно оперативно рассмотреть вопрос законодательного ужесточения ранее упраздненных процессов проектирования, строительства и контроля", - сказал Смаилов.
В целом он акцентировал внимание на необходимости улучшить градостроительную политику в городе, что особенно актуально на фоне обсуждения и согласования проекта генерального плана Алматы до 2040 года.
Акимату нужно учесть допущенные при строительстве города ошибки по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также требуется обратить особое внимание на высотность и плотность застройки с сохранением историко-культурного наследия", - подчеркнул Смаилов.
Он обозначил важность комплексной реализации мер по решению экологических проблем города и оперативной доработки плана развития Алматинской агломерации.
Также Смаилов отметил, что за последние 10 лет темпы роста заработной платы в Алматы остаются ниже среднего показателя по республике.
Нужно обеспечить ежегодный рост реальных денежных доходов алматинцев. Это комплексная работа. Прежде всего следует сосредоточиться на создании новых высокооплачиваемых рабочих мест и сохранении высокой динамики привлечения инвестиций", - сказал Смаилов.
По его словам, работа по повышению доходов населения напрямую связана с реализацией мер сдерживания инфляции. Поэтому необходимо внимательно следить за ценообразованием на рынках, включая "Алтын Орду", так как деятельность местных перекупщиков влияет на стоимость продуктов и других товаров не только в городе, но и по всей стране.
Премьер-министр добавил, что параллельно нужно проработать вопрос создания дополнительных торговых площадок в восточной и северной частях Алматинской агломерации для развития конкуренции, а также обеспечить эффективную работу региональной комиссии по расследованию посреднических схем.
Ранее сообщалось, что в Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение. По итогам заключения прогнозной комиссии, заседавшей 10 марта, на предстоящей неделе на территории Алматы, Алматинской области и области Жетісу возможны небольшие толчки, ощутимостью до 3-3,5 балла.
Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб. По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны.
10.03.2023, 19:46 65336
Смаилов ознакомился с ходом строительства Национального научного центра инфекционных болезней
Строительство научного центра на 350 коек планируется завершить в конце 2023 года
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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Алматы ознакомился с ходом строительства Национального научного центра инфекционных болезней, сообщает пресс-служба главы правительства.
Строительство научного центра на 350 коек планируется завершить в конце 2023 года. Помимо стационара, в нем будут расположены научно-исследовательские и учебные центры, лаборатории, кафедры медицинских университетов и др.
Премьер-министр отметил, что, по данным ВОЗ, ежегодно 2 млрд людей болеют инфекционными заболеваниями и более 50 млн человек умирают.
Открытие центра позволит снизить заболеваемость и смертность не только от туберкулеза, но и в целом от других инфекционных, в том числе особо опасных, заболеваний. Акимату Алматы необходимо держать вопрос открытия центра на особом контроле", - сказал Алихан Смаилов.
Еще одним пунктом рабочей поездки премьер-министра стало посещение нового спортивного комплекса CHAMPION, построенного в рамках благотворительной инициативы. В нем имеются бассейн, игровой и тренажерный залы, пять фитнес-зон, кафе и др. Пропускная способность комплекса составляет 700 человек в день.
Проект реализован для проведения разноформатных тренировок и соревнований, а также предоставления возможности всем желающим, в особенности детям из социально уязвимых слоев, заниматься спортом.
Алихан Смаилов отметил, что привлечение частных инвестиций в подобные социальные проекты является крайне важным, так как это вносит вклад в укрепление Алматы в качестве города с выраженной культурой здорового образа жизни.
Напомним, в Казахстане из-за позднего диагностирования и нехватки специалистов сохраняется высокая смертность от онкологии.
10.03.2023, 16:17 71496
Токаеву доложили о перспективах развития КазНУ
В учебном заведении сегодня обучаются более 24 тысяч студентов
Фото: Акорда
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева, который представил результаты академической, научно-исследовательской и инновационной деятельности, новые направления и перспективы развития университета, сообщает Акорда.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в учебном заведении сегодня обучаются более 24 тысяч студентов, в том числе 2,8 тысячи иностранных граждан из 54 стран мира.
Кроме того, реализуются 542 образовательные программы, увеличено количество научных центров и проектов. В 2022 году заключено более 30 договоров с ведущими университетами США, Великобритании, Японии, Франции, ОАЭ, Турции. Филиалы вуза действуют в Стамбуле и Бишкеке. В Алматы на базе университета открыт филиал МИФИ (Москва).
Жансеит Туймебаев сообщил, что в 2022 году повышена заработная плата профессорско-преподавательского состава. Кроме того, выполнен ремонт учебных корпусов, лабораторий и общежитий. По решению суда в собственность КазНУ возвращены два земельных участка.
Президент Казахстана указал на важность дальнейшего развития университета и акцентировал внимание на необходимости укрепления международного статуса вуза, усиления научно-исследовательской деятельности.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева.
10.03.2023, 11:55 78051
Казахстанцы, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на выборах в мажилис в 62 странах
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента РК за рубежом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.
Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок", рассказали в МИД РК.
Голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день выборов (воскресенье, 19 марта 2023 года) с 07.00 до 20.00 по местному времени.
Вместе с тем для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом просим граждан РК заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей", - добавили в пресс-службе.
Напомним, внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента РК состоятся 19 марта 2023 года. По данным ЦИКа, в списки избирателей, переданные на участки местными исполнительными органами, по состоянию на 26 февраля включено 12 млн 32 тысячи 550 граждан.
10.03.2023, 10:03 76296
Россия передала часть имущества на Байконуре Казахстану
Фото: vk.com Администрация города Байконур
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Байконур. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан подписал постановление правительства от 3 марта 2023 года "О принятии имущества в республиканскую собственность", передает корреспондент агентства.
Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации имущество согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.
Согласно приложению, в собственность Казахстану передается следующее имущество:
- космический аппарат 11Ф647М "Экран-М" 1991 года выпуска, его составные части и комплектующие;
- сборочно-защитный блок 11Ф639.М0000-0-01 1993 года выпуска, его комплектующие элементы и запасные инструменты и приспособления;
- система испытаний объектов 11Н6110 1991 года выпуска;
- система 8Г012М1 1986 года выпуска;
- система 8Г013Э1 1986 года выпуска.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?