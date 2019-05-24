В Шымкенте и Карагандинской области у медработников выявлено 18 поддельных сертификатов

Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Проект для проверки наличия или отсутствия сертификата специалиста у медработника запустили в Министерстве здравоохранения РК. Ряд сотрудников медучреждений уже отстранены от работы, передает Kazakhstan Today.

По поручению министра здравоохранения Республики Казахстан Елжана Биртанова Офис цифровизации Минздрава Казахстана совместно с АО "Национальные информационные технологии" портал e-license.kz запустили уникальный проект по анализу в режиме реального времени наличия или отсутствия сертификата специалиста для допуска к клинической практике у медицинских работников", - сообщил вице-министр здравоохранения Олжас Абишев в Facebook.

По его данным, анализ проведён в 616 медицинских организациях, в том числе в 544 государственных и 72 частных на всей территории страны. Выявленные нарушения являются основанием привлечения к административной ответственности в виде штрафа: для медработников - 5 МРП, должностных лиц - 15 МРП.

В результате такой проверки в Шымкенте выявлены пять поддельных сертификатов, материалы по ним направлены в правоохранительные органы. В 18 медицинских организациях Шымкента и Туркестанской области 117 медработников отстранены от работы из-за отсутствия сертификатов.

В Карагандинской области из-за отсутствия сертификатов от работы отстранены 92 медработника, в Павлодарской - 142 медработника; в Жамбылской - 30; в Алматинской - 48; в Атырауской - 55.

Кроме этого, по информации Абишева, в Карагандинской области выявлено 13 поддельных сертификатов, материалы по ним будут направлены в правоохранительные органы. Принимаются меры по наказанию первых руководителей данных медицинских организаций.

Вторым этапом данного проекта является внедрение автоматического отключения учетных записей медицинского персонала к информационным ресурсам Минздрава Казахстана при отсутствии сертификата. Так, с 1 августа 2019 года по истечении срока действия сертификата специалиста рабочее место медработника в информационных системах будет автоматически блокироваться, что будет означать автоматическое отстранение его от работы", - резюмировал вице-министр.

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