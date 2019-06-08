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В Казахстане требования к безопасности батутов вступят в силу с 1 июля 2019 года

07.06.2019, 14:23 6643
В Казахстане требования к безопасности батутов вступят в силу с 1 июля 2019 года
Фото: newsbel.by
Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - Контроль за эксплуатацией батутов будет установлен в Казахстане с 1 июля 2019 года, сообщил на брифинге в столице председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, передает Kazakhstan Today.
 

Накануне состоялось заседание научно-технической комиссии при Комитете технического регулирования и метрологии. На заседании утверждены национальный стандарт безопасности аттракционов, требования безопасности при вводе в эксплуатацию и эксплуатации аттракционов. Нововведения начнут действовать с 1 июля 2019 года. Данный документ направлен на подпись министру индустрии и инфраструктурного развития РК", - цитирует главу ведомства Kazpravda.kz

 
По его словам, контролирующим органом в этом вопросе будут местные исполнительные органы
 

Юридический документ вступит в действие с 1 июля. Пока мы будем работать с предпринимателями методом убеждения. Мы сейчас проводим профилактическую работу с теми, кто занимается батутами, чтобы они соблюдали эти требования", - добавил Беккер.

 
Он отметил, что существуют технические регламенты, которым должны следовать предприниматели. 
 

Согласно техническому регламенту, для батута должна быть соответствующая площадка и крепление. Вид и способ крепления определяется заводом-изготовителем. Также на месте установки батута должен стоять термометр, который показывает температуру воздуха и скоростемер ветра. Там написано, что при определенной скорости ветра нужно прекратить эксплуатацию батута. Владельцы батута должны следить за всеми этими вещами", - заключил спикер. 

 
Напомним, 25 мая в Центральном парке Караганды сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия 12-летний ребенок от полученных травм скончался на месте. Еще двое детей госпитализированы с различными травмами. 
 
Отметим, что в мае прошлого года аналогичное происшествие случилось в Астане, возле одного из торговых центров, в результате чего пятеро детей оказались в реанимации.
 
В 2011 году ветер также перевернул батут в поселке Мунайши Мангистауской области, в результате чего пострадали 14 детей, четверо из них были доставлены в реанимацию. Позже одна из пострадавших девочек скончалась. 
 
В МВД после несчастного случая в Караганде предложили приостановить работу уличных батутов. В столице с начала года была приостановлена работа 11 надувных батутов.
 

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