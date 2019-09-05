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Казахстанцы смогут наблюдать за работой мажилиса в режиме онлайн

04.09.2019, 11:29 7183
Казахстанцы смогут наблюдать за работой мажилиса в режиме онлайн
Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Начиная с этой сессии парламента в режиме онлайн будут транслироваться не только пленарные заседания мажилиса, но и заседания рабочих групп, комитетов и презентации, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня председатель мажилиса Нурлан Нигматулин на первом в пятой сессии пленарном заседании палаты акцентировал внимание депутатского корпуса на приоритетах, обозначенных главой государства Касым-Жомартом Токаевым в послании народу Казахстана, с которым президент страны выступил на открытии сессии, сообщила пресс-служба мажилиса. 
 
Как напомнил Нигматулин, депутатам предстоит законодательно поддержать модернизацию бюджетной и налоговой систем, вместе с правительством и Счётным комитетом обеспечить абсолютную эффективность использования бюджетных средств. 
 
По словам спикера мажилиса, депутатский корпус обратит особое внимание на упорядочение процесса государственных закупок, окажет законодательную поддержку реформе судебной и правоохранительной систем. 
 
Необходимо будет принять поправки в законодательство по ужесточению наказания за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми и другие тяжкие преступления против личности, в особенности, детей, а также за браконьерство. 
 

Президент поставил перед нами задачу совместно с правительством разработать механизм эффективного использования земельных ресурсов. Мы должны будем принять законы, направленные на развитие "цифровой экономики", развитие инфокоммуникационной инфраструктуры нашей страны. Впереди у нас работа над новой редакцией Экологического кодекса", - сказал Нигматулин. 

 
Кроме этого, председатель мажилиса подчеркнул, что, как и прежде, вся законотворческая работа палаты будет проходить в режиме открытости, при конструктивном взаимодействии как с представителями гражданского общества, так и со средствами массовой информации. 
 
Спикер также подчеркнул, что с этой сессии на сайте мажилиса в режиме онлайн будут вестись прямые трансляции не только всех пленарных заседаний, но и заседаний рабочих групп, комитетов и презентаций по обсуждению общественно значимых законопроектов. 
 

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