Казахстанцы смогут наблюдать за работой мажилиса в режиме онлайн

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Начиная с этой сессии парламента в режиме онлайн будут транслироваться не только пленарные заседания мажилиса, но и заседания рабочих групп, комитетов и презентации, передает Kazakhstan Today.

Сегодня председатель мажилиса Нурлан Нигматулин на первом в пятой сессии пленарном заседании палаты акцентировал внимание депутатского корпуса на приоритетах, обозначенных главой государства Касым-Жомартом Токаевым в послании народу Казахстана , с которым президент страны выступил на открытии сессии, сообщила пресс-служба мажилиса.

Как напомнил Нигматулин, депутатам предстоит законодательно поддержать модернизацию бюджетной и налоговой систем, вместе с правительством и Счётным комитетом обеспечить абсолютную эффективность использования бюджетных средств.

По словам спикера мажилиса, депутатский корпус обратит особое внимание на упорядочение процесса государственных закупок, окажет законодательную поддержку реформе судебной и правоохранительной систем.

Необходимо будет принять поправки в законодательство по ужесточению наказания за сексуальное насилие, педофилию , распространение наркотиков, торговлю людьми и другие тяжкие преступления против личности, в особенности, детей, а также за браконьерство.

Президент поставил перед нами задачу совместно с правительством разработать механизм эффективного использования земельных ресурсов . Мы должны будем принять законы, направленные на развитие "цифровой экономики", развитие инфокоммуникационной инфраструктуры нашей страны. Впереди у нас работа над новой редакцией Экологического кодекса", - сказал Нигматулин.

Кроме этого, председатель мажилиса подчеркнул, что, как и прежде, вся законотворческая работа палаты будет проходить в режиме открытости, при конструктивном взаимодействии как с представителями гражданского общества, так и со средствами массовой информации.

Спикер также подчеркнул, что с этой сессии на сайте мажилиса в режиме онлайн будут вестись прямые трансляции не только всех пленарных заседаний, но и заседаний рабочих групп, комитетов и презентаций по обсуждению общественно значимых законопроектов.

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