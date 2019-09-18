Токаев отметил необходимость повышения инвестиционной привлекательности АПК Казахстана

Петропавловск. 17 сентября. Kazakhstan Today - В рамках республиканского совещания по вопросам развития села и агропромышленного комплекса, которое проходит в Северо-Казахстанской области, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса Казахстана, передает Kazakhstan Today.
За годы независимости мы привлекли более 300 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Вместе с тем в сельское хозяйство направлен только 1% инвестиций. Следует значительно укрепить инвестиционную привлекательность отрасли. Мы должны уметь конкурировать и быть готовыми создавать хорошие коммерческие и фискальные условия, которые не будут меняться в зависимости от смены руководства отрасли или региона. Здесь велика ответственность и "КазахИнвеста", и местных исполнительных органов", - цитирует президента пресс-служба Акорды в Твиттере.
Глава государства также отметил необходимость активизировать работу по освоению отгонных пастбищ.
Нужно строить либо помогать строить частникам колодцы и скважины. Правительству и акимам предстоит в течение ближайших 10 лет ввести в оборот дополнительно 50 млн гектаров пастбищ", - сказал он.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Северо-Казахстанскую область. Также президент посетил с рабочим визитом Акмолинскую область.
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