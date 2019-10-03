Акиму Жезказгана объявлен выговор

Жезказган. 2 октября. Kazakhstan Today - Акиму Жезказгана Кайрату Бегимову объявлен выговор, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областного акимата, в ходе посещения Жезказганского региона аким Карагандинской области Женис Касымбек обратил внимание на коммунальные проблемы Жезказгана. Вопрос обеспечения холодной водой в последние дни вызывал шквал критики. Акиму Жезказгана Кайрату Бегимову глава региона объявил выговор.

"Я отрицательно оцениваю работу подразделения, которое занимается вопросами водоснабжения. Также обращаюсь к руководству "Казахмыса": обратите внимание на соответствие занимаемой должности всех ответственных за водоснабжение города", - сказал он.

Аким области также интересовался подготовкой города к отопительному сезону. Он побывал на местной ТЭЦ и ознакомился с ситуацией. Женису Касымбеку доложили, что готовы подключить дома жезказганцев к теплу уже на следующей неделе.

К отопительному сезону город готов. Три теплотрассы промыты, опрессованы и подготовлены к запуску. Планируем дать тепло уже 8 октября. Кроме того, мы проводим замену тепловых труб, эти работы завершатся в 2020 году. Это позволит обеспечить жилые дома качественным теплоснабжением", - пояснил аким Жезказгана Кайрат Бегимов.

Ещё одна актуальная местная проблема - ремонт трассы Жезказган - Кызылорда. Глава региона сообщил, что подготовка проектно-сметной документации завершится в мае. И также в следующем году начнётся реконструкция. Кроме того, дорога Караганда - Жезказган также требует капитального ремонта. Эти работы запланированы на 2021 год.

Власти намерены решать вопросы не только транспортного сообщения, но и воздушного. Были обращения от местных жителей с просьбой запустить авиарейс Жезказган - Алматы.

Мы планируем этот рейс открыть в следующем году, после того как решим все необходимые вопросы с соответствующим министерством", - сообщил Женис Касымбек.

По словам акима области, все проблемы, о которых рассказали ему аксакалы и жители города, решаемые, но на это нужны время и средства.

Мы будем работать, чтобы их решить", - подвёл итог глава региона.

В ходе своей рабочей поездки в Жезказганский регион он также посетил медеплавильный завод, где ознакомился с планами и работой предприятия.

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