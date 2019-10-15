В Алматы сменился руководитель управления предпринимательства и инвестиций

О назначении сообщили в пресс-службе акима города.
Оразалин родился в 1981 году. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.
Трудовую деятельность начал в 2002 году аспирантом в Алматинском университете имени Абая. В разные годы работал в Информационно-аналитическом центре Алматы, ОФ "Институт мировой экономики и политики".
С 2010 по 2012 годы являлся директором департамента по инвестициям АО "СПК Алматы".
С 2012 по 2016 годы работал на руководящих должностях в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы.
С 2016 года занимал должность заместителя акима Ауэзовского района города Алматы.
Напомним, ранее в Алматы сменились руководители управлений цифровизации, комфортной городской среды и градостроительного контроля.
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