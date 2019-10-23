Мамин доложил президенту о мерах по недопущению роста цен

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, передает Kazakhstan Today.
Премьер-министр предоставил главе государства информацию о социально-экономической ситуации в стране, а также принимаемых мерах по недопущению роста цен на социально значимые товары", - сообщили в пресс-службе Акорды.
Ранее сообщалось, что в Казахстане принят комплекс мер по сдерживанию цен на социально значимые товары. Вместе с тем в текущем году в связи со снижением урожая зерновых предприниматели предупредили о вероятности повышения цен на муку и хлеб. В свою очередь, в МСХ заявили, что цена на социальный хлеб повышаться не будет.
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