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Мамин доложил президенту о мерах по недопущению роста цен

22.10.2019, 21:15 10396
Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, передает Kazakhstan Today.
 

Премьер-министр предоставил главе государства информацию о социально-экономической ситуации в стране, а также принимаемых мерах по недопущению роста цен на социально значимые товары", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане принят комплекс мер по сдерживанию цен на социально значимые товары. Вместе с тем в текущем году в связи со снижением урожая зерновых предприниматели предупредили о вероятности повышения цен на муку и хлеб. В свою очередь, в МСХ заявили, что цена на социальный хлеб повышаться не будет.
 

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