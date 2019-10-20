Предприниматели Атырау предупредили о повышении цен на хлеб

Атырау. 19 октября. Kazakhstan Today - В Атырау подорожает хлеб, заявили на брифинге предприниматели, занимающиеся производством и реализацией хлебобулочных изделий, передает Kazakhstan Today.

Мы не зерновой регион. И у нас не производят муку. Вся мука завозная. Сегодня себестоимость производимого хлеба 85,3 тенге, поэтому мы вынуждены повысить цены. Наша отпускная цена будет составлять 90 тенге, в торговых точках она будет реализовываться по 95 тенге. Хоть мы и не зерновой регион, но у нас самая низкая цена на хлеб. Другие области, к примеру, уже повысили цену до 100, а кто-то и до 110 тенге", - сказал директор ЖК "Азмуханова" Талгат Кощанов, пишет atpress.kz cо ссылкой на РСК региона.

По словам предпринимателя, до сегодняшнего дня в Атырау цена на социальный хлеб была самая низкая. Многие пекарни работали в убыток. Рост цен на социальный хлеб отмечается во многих регионах. Цена на хлеб из муки высшего сорта, так называемого социального хлеба, превышает 140 тенге. Происходит это из-за роста цен на зерно. Следом, по понятным причинам, дорожает мука. Такая тенденция наблюдалась в прошлом и в начале этого года.

Представители пекарен заявили, что повышение нужно ожидать в начале следующей недели. Но не все компании, занимающиеся производством и реализацией хлебобулочных изделий, сразу повысят цены. К примеру, ТОО "Даулет-Нан" обязалось держать цену в 75 тенге до конца текущего месяца. Как заявила руководитель отдела маркетинга Ирина Колесникова, у них есть в запасе мука, которая была приобретена по прежней цене.

До конца месяца цена останется прежней. После этого будет повышение. Пока, правда, нет окончательного решения, на какой процент будет повышение", - отметила Колесникова.

По словам руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Атырау Руслана Давлетова, сейчас готовится постановление акимата Атырауской области об утверждении правил реализации, механизма стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары.

В рамках данных правил через СПК "Атырау" будут выделяться льготные займы субъектам предпринимательской деятельности, торговым сетям, которые имеют свои пекарни. В свою очередь, они будут брать на себя обязательства по наличию определенных видов товаров и их цене. К примеру, на муку, хлебобулочные изделия. Соответственно, у населения будет выбор. В данных торговых сетях цена на хлеб будет ниже", - сказал Давлетов, добавив, что постановление акимата находится на согласовании в органах юстиции, после подписания оно вступит в законную силу.

На сегодня в Атырауской области работают более 30 пекарен. Ежесуточно они производят до 50 тысяч хлебобулочных изделий.

Ситуация с запасами зерна и муки в республике стабильная. По данным официальной статистики, среднереспубликанская цена на хлеб из пшеничной муки первого сорта на так называемый "социальный хлеб" составляет 76,5 тенге за булку. Цена на социальный хлеб повышаться не будет", - сообщили в пресс-службе МСХ.

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