В Туркестанской области выявили факты некорректного ведения учета детских суицидов

Туркестан. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Туркестанской области обеспокоены ростом числа детских суицидов. Кроме этого, в регионе выявили факты некорректного ведения учета в этой сфере, передает Kazakhstan Today.

Значительно вырос детский суицид. За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 35 детских суицидов, что по сравнению с прошлым годом (29) увеличилось на 20%, и за последние 3 года этот показатель стабильно вырос и стал одной из актуальных проблем в регионе. Проведенный анализ показал, что детский суицид составляет 13% от общего числа суицида. Наиболее опасным суицидальным возрастом является период между 14 и 18 годами, именно в этом возрасте совершают самоубийство 60% детей", - сообщила пресс-служба прокуратуры Туркестанской области.

Причинами подростковых самоубийств становятся не материальные жизненные затруднения, социальные или бытовые стрессы, как это нередко происходит со взрослыми, а процессы, связанные с отношениями в семье, в школе и в кругу друзей.

В ходе изучения уголовных дел, связанных с суицидом, прокуроры установили факты неправильного ведения учета органом, осуществляющим уголовное преследование. Имели место факты, когда в отчет о попытках и завершенных суицидах ошибочно вносились данные о происшествиях, связанных с несчастным случаем. К примеру, в такой отчет в Тюлькубасском районе ошибочно внесено происшествие, связанное с отравлением ребенка лекарственным препаратом, который остался жив в результате оказания экстренной медицинской помощи. В Сайрамском районе искажены статистические данные суицида путем ошибочного внесения в него происшествия, связанного с отравлением подростка, нечаянно употребившего бутылку раствора с удобрением", - отметили в ведомстве.

Аналогичные факты имелись по четырем случаям. По всем случаям внесены в отчет корректировки.

Напомним, ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил "целенаправленно заняться проблемой высокой суицидальности среди подростков".

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