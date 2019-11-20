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В Казахстане сотрудничающих с полицией волонтеров будут оснащать спецжилетами и радиостанциями

19.11.2019, 14:33 6211
В Казахстане сотрудничающих с полицией волонтеров будут оснащать спецжилетами и радиостанциями
Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Полиция будет привлекать волонтеров для охраны правопорядка и розыска пропавших людей. При этом их будут оснащать спецжилетами и радиостанциями, передает Kazakhstan Today.
 

Казахстанская полиция планирует привлечь к мероприятиям по охране общественного порядка активное население, в том числе создавая специальные группы правовой направленности для совместного патрулирования и розыска пропавших. Волонтеры, работающие с полицией, будут обеспечиваться специальными жилетами и радиостанциями для связи. Инициатива министра Ерлана Тургумбаева по привлечению общественности, в том числе волонтерского движения к охране правопорядка, поисковым мероприятиям и помощи участковым инспекторам полиции в профилактике правонарушений, будет внедрена во всех регионах страны", - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел РК.

 
Сейчас ведомство ведет переговоры с вузами и молодежными организациями. 
 

Уже сегодня во многих регионах волонтеры участвуют в поиске пропавших детей и пожилых людей, раскрытии резонансных преступлений, помогают при различных происшествиях. К примеру, в поиске ребенка, похищенного в сентябре в Шетском районе Карагандинской области, полицейским активно помогали местные волонтеры. За несколько месяцев совместной работы полиции и волонтеров в Костанайской области найдено более 20 человек. Среди них - дети и подростки. Также волонтеры помогают закрашивать надписи с названиями наркосайтов и таким образом вносят вклад в борьбу с наркопреступлениями", - добавили в пресс-службе.

 
Вовлекая молодежь в охрану общественного порядка, МВД рассчитывает не только повысить эффективность работы по обеспечению спокойствия населения, но и укрепить чувство долга перед обществом и повысить правовую грамотность. 
 
Кроме этого, как напомнили в министерстве, у органов внутренних дел также имеется положительная практика взаимодействия с волонтерами в организации помощи гражданам во время 28-й зимней Универсиады-2017 (3000 человек), а также проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 (1500 человек). 
 
Во время подготовки и проведения международных мероприятий волонтеры были распределены по объектам и их обучали навыкам работы с посетителями. Перед сменой для добровольцев проводились инструктажи по различным жизненным ситуациям и при противоправных действиях. 
 
Благодаря совместным усилиям полицейских и волонтеров удалось избежать серьезных правонарушений и преступлений.
 
Напомним, указом президента РК 2020 год объявлен Годом волонтера
 

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