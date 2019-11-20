В Казахстане сотрудничающих с полицией волонтеров будут оснащать спецжилетами и радиостанциями

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Полиция будет привлекать волонтеров для охраны правопорядка и розыска пропавших людей. При этом их будут оснащать спецжилетами и радиостанциями, передает Kazakhstan Today.

Казахстанская полиция планирует привлечь к мероприятиям по охране общественного порядка активное население, в том числе создавая специальные группы правовой направленности для совместного патрулирования и розыска пропавших. Волонтеры, работающие с полицией, будут обеспечиваться специальными жилетами и радиостанциями для связи. Инициатива министра Ерлана Тургумбаева по привлечению общественности, в том числе волонтерского движения к охране правопорядка, поисковым мероприятиям и помощи участковым инспекторам полиции в профилактике правонарушений, будет внедрена во всех регионах страны", - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел РК.

Сейчас ведомство ведет переговоры с вузами и молодежными организациями.

Уже сегодня во многих регионах волонтеры участвуют в поиске пропавших детей и пожилых людей, раскрытии резонансных преступлений, помогают при различных происшествиях. К примеру, в поиске ребенка, похищенного в сентябре в Шетском районе Карагандинской области, полицейским активно помогали местные волонтеры. За несколько месяцев совместной работы полиции и волонтеров в Костанайской области найдено более 20 человек. Среди них - дети и подростки. Также волонтеры помогают закрашивать надписи с названиями наркосайтов и таким образом вносят вклад в борьбу с наркопреступлениями", - добавили в пресс-службе.

Вовлекая молодежь в охрану общественного порядка, МВД рассчитывает не только повысить эффективность работы по обеспечению спокойствия населения, но и укрепить чувство долга перед обществом и повысить правовую грамотность.

Кроме этого, как напомнили в министерстве, у органов внутренних дел также имеется положительная практика взаимодействия с волонтерами в организации помощи гражданам во время 28-й зимней Универсиады-2017 (3000 человек), а также проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 (1500 человек).

Во время подготовки и проведения международных мероприятий волонтеры были распределены по объектам и их обучали навыкам работы с посетителями. Перед сменой для добровольцев проводились инструктажи по различным жизненным ситуациям и при противоправных действиях.

Благодаря совместным усилиям полицейских и волонтеров удалось избежать серьезных правонарушений и преступлений.

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