Глава полиции Тараза уволен, начальникам ДП Алматинской и Актюбинской областей объявлены строгие выговоры - МВД

Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев освободил от должности начальника управления полиции Тараза и объявил строгие выговоры начальникам ДП Алматинской и Актюбинской областей, передает Kazakhstan Today.

Глава МВД провел совещание с начальниками территориальных департаментов полиции и профильных служб по профилактике насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних, а также подростковой преступности. Ерлан Тургумбаев указал на серьезные недостатки и упущения в работе ряда региональных департаментов по обеспечению безопасности детей и рост преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе корыстно-насильственного характера и половой неприкосновенности.

Критике подверглись руководители департаментов полиции Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской и Жамбылской областей. По итогам совещания ряд руководителей был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Начальник департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев предупрежден о неполном служебном соответствии. Начальнику департамента полиции Актюбинской области Атыгаю Арыстанову объявлен строгий выговор. Начальнику департамента полиции Алматинской области Мурату Урумханову ранее также был объявлен строгий выговор. От занимаемой должности освобождён начальник управления полиции города Тараз А. Мадимарова. Кроме того, из органов внутренних дел уволен школьный инспектор и наказаны руководители служб управления полиции города Тараза", - сообщили в пресс-службе МВД.

Всем региональным руководителям поручено совместно с местными исполнительными органами тщательно проанализировать и решить накопившиеся проблемные вопросы. В их числе изменение организации работы участковых и школьных инспекторов полиции, их взаимодействия с органами образования и акиматами, привлечение охранных организаций к обеспечению безопасности в школах и детских садах.

Обращаю внимание руководителей территориальных департаментов на то, что одним из основных индикаторов оценки полиции является уровень защищённости несовершеннолетних от преступных посягательств. Именно этого ждут от нас люди. И мы обязаны обеспечить их безопасность", - подчеркнул Е. Тургумбаев.

Как сообщалось ранее, в Таразе семиклассница подверглась насилию в уличном туалете на территории школы. После инцидента уволилась глава областного управления образования, к дисциплинарной ответственности привлекли 11 человек . От занимаемых должностей освободили завуча, учителя математики, который отпустил девочку с урока, дежурного в тот день педагога, вахтера и школьного инспектора.

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