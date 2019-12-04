На базе МФЦА откроется филиал одного из крупнейших банков Катара

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - На базе Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) откроется филиал одного из крупнейших банков Катара, сообщил председатель Центрального банка Катара Абдалла Аль Тани на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Акорды, глава государства встретился с делегацией финансовых кругов Катара во главе с председателем Центрального банка этой страны. В ходе встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере финансов, привлечения инвестиций и по линии МФЦА.

Президент Казахстана отметил, что визит делегации Катара должен придать новый импульс развитию взаимного сотрудничества.

В июне текущего года в Душанбе я провел встречу с эмиром Катара , в ходе которой мы договорились предпринять конкретные действия для строительства солидного моста между двумя государствами. Я пригласил его совершить официальный визит в столицу Казахстана. В данном контексте, я думаю, визит вашей делегации станет весьма важным для нас", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Председатель Центрального банка Катара Абдалла Аль Тани передал приветствие от имени руководства своей страны президенту, правительству и народу Казахстана.

Как вы знаете, отношения между двумя странами развиваются на высоком уровне. Наш визит призван поддержать эту тенденцию. У нас весьма давние и тесные связи с финансовыми структурами вашей страны. Мы взаимодействуем в банковском, финансовом и инвестиционном направлениях. Вчера мы договорились об открытии на базе Международного финансового центра "Астана" филиала одного из крупнейших банков Катара", - сказал катарский финансист.

Он также высказал мнение, что скорый запуск прямого авиасообщения между двумя странами укрепит торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

В состав катарской делегации также вошли председатель правления Катарской фондовой биржи Рашид Аль-Мансури, председатель банковской группы "Masraf Al Rayan" Хусейн Аль-Абдалла, председатель правления "Qatar International Islamic Bank" Абдул Басит Аль-Шайби, и.о. председателя правления "Qatar National Bank" Абдулла Аль-Халифа, председатель правления ведомства регулятора Катарского финансового центра Майкл Раян, член правления банковской группы "Commercial Bank of Qatar" Мохамад Мандани Аль-Эмади и посол Катара в Казахстане Абдулазиз Аль-Румейхи.

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