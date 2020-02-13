Прокурором Жамбылской области назначен Нургалым Абдиров

Фото: http://zhmb.prokuror.gov.kz/
По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 12 февраля прокурором Жамбылской области назначен государственный советник юстиции 3-класса Нургалым Мажитович Абдиров", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Абдиров родился в 1967 году. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности "правоведение".
Службу в органах прокуратуры начал в 1991 году. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.
Занимал должности начальника трех департаментов Генеральной прокуратуры - специальных прокуроров, по надзору за законностью следствия и дознания, по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание.
Также работал первым заместителем прокуроров городов Астаны, Алматы, Юго-Восточного регионального транспортного прокурора, руководил прокуратурами Актюбинской, Южно-Казахстанской и Туркестанской областей. Общий стаж службы в органах прокуратуры более 28 лет.
Также в пресс-службе проинформировали, что ранее занимавший должность прокурора Жамбылской области Ж.К. Кусаинов зачислен в распоряжение Генеральной прокуратуры.
Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 44 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 10 человек от полученных травм скончались.
После произошедшего президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников в Жамбылской области. Ранее в регионе сменились аким и начальник департамента полиции.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства