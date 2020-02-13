Прокурором Жамбылской области назначен Нургалым Абдиров

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Тараз. 12 февраля. Kazakhstan Today - Прокурором Жамбылской области, где 7 февраля произошли беспорядки, назначен Нургалым Абдиров, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 12 февраля прокурором Жамбылской области назначен государственный советник юстиции 3-класса Нургалым Мажитович Абдиров", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Абдиров родился в 1967 году. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности "правоведение".

Службу в органах прокуратуры начал в 1991 году. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

Занимал должности начальника трех департаментов Генеральной прокуратуры - специальных прокуроров, по надзору за законностью следствия и дознания, по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание.

Также работал первым заместителем прокуроров городов Астаны, Алматы, Юго-Восточного регионального транспортного прокурора, руководил прокуратурами Актюбинской, Южно-Казахстанской и Туркестанской областей. Общий стаж службы в органах прокуратуры более 28 лет.

Также в пресс-службе проинформировали, что ранее занимавший должность прокурора Жамбылской области Ж.К. Кусаинов зачислен в распоряжение Генеральной прокуратуры.

Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 44 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 10 человек от полученных травм скончались

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