Система Orphus

Прокурором Жамбылской области назначен Нургалым Абдиров

12.02.2020, 18:11 5401
Прокурором Жамбылской области назначен Нургалым Абдиров
Фото: http://zhmb.prokuror.gov.kz/
Тараз. 12 февраля. Kazakhstan Today - Прокурором Жамбылской области, где 7 февраля произошли беспорядки, назначен Нургалым Абдиров, передает Kazakhstan Today.
 

По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 12 февраля прокурором Жамбылской области назначен государственный советник юстиции 3-класса Нургалым Мажитович Абдиров", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

 
Абдиров родился в 1967 году. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности "правоведение". 
 
Службу в органах прокуратуры начал в 1991 году. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.
 
Занимал должности начальника трех департаментов Генеральной прокуратуры - специальных прокуроров, по надзору за законностью следствия и дознания, по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание.
 
Также работал первым заместителем прокуроров городов Астаны, Алматы, Юго-Восточного регионального транспортного прокурора, руководил прокуратурами Актюбинской, Южно-Казахстанской и Туркестанской областей. Общий стаж службы в органах прокуратуры более 28 лет.
 
Также в пресс-службе проинформировали, что ранее занимавший должность прокурора Жамбылской области Ж.К. Кусаинов зачислен в распоряжение Генеральной прокуратуры.
 
Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 44 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 10 человек от полученных травм скончались
 
После произошедшего президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников в Жамбылской области. Ранее в регионе сменились аким и начальник департамента полиции.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая