Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Назначен новый начальник департамента полиции Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с администрацией президента РК приказом министра внутренних дел РК начальником департамента полиции Жамбылской области назначен Сулейменов Жанат Куанышевич, сообщает Polisia.kz

Нового начальника личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Сулейменов родился в 1962 году. В органах внутренних дел с 1980 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы возглавлял комитеты по борьбе с наркобизнесом, криминальной полиции, департаменты полиции на транспорте, а также Кызылординской и Южно-Казахстанской областей. В 2017-2019 годы занимал должность первого заместителя министра внутренних дел РК.

Оразалиев Арман Молдиярович приказом министра внутренних дел освобожден от занимаемой должности с переводом в кадровый резерв.

Напомним: режим ЧС объявили в Кордайском районе Жамбылской области, где 7 февраля произошли массовые беспорядки. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 10 человек от полученных травм скончались.

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