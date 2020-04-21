В СКО усилят режим карантина

Петропавловск. 20 апреля. Kazakhstan Today - На территории Северо-Казахстанской области с ноля часов 21 апреля 2020 года усилят режим карантина, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области, с ноля часов 21 апреля 2020 года на территории Северо-Казахстанской области усилят режим карантина с особыми условиями предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни населения", - сообщает Оперативный штаб Госкомиссии.

С ноля часов 21 апреля 2020 года будет запрещен въезд и выезд на территорию карантинных зон районов и Петропавловска, за исключением: сотрудников организаций жизнеобеспечения населения; лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям; выезда лиц, находившихся на лечении в стационарах и под наблюдением в карантинных и провизорных стационарах в период введения карантина; транзитного грузового автотранспорта; грузового автотранспорта с продовольственными сельскохозяйственными и иными товарами для нужд населения; транспорта лиц, задействованных в проведении весенних полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, в том числе в пчеловодстве при предоставлении подтверждающего свидетельства государственной регистрации, удостоверения личности, а также справки с места работы для работников.

Кроме того, будет приостановлена деятельность аэропорта, железнодорожных вокзалов, автовокзалов и автостанций.





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