В Казахстане зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

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Из них в Нур-Султане - 2, в Алматы - 10, в Шымкенте - 9, в Костанайской области - 1.
На сегодняшний день в стране подтверждены 1757 случаев регистрации коронавируса:
в Нур-Султане - 383;
в Алматы - 535;
в Шымкенте - 80;
в Акмолинской области - 82;
в Актюбинской области - 27;
в Алматинской области - 44;
в Атырауской области - 80;
в Восточно-Казахстанской области - 8;
в Жамбылской области - 61;
в Западно-Казахстанской области - 63;
в Карагандинской области - 93;
в Костанайской области - 20;
в Кызылординской области - 149;
в Мангистауской области - 12;
в Павлодарской области - 30;
в Северо-Казахстанской области - 30;
в Туркестанской области - 60.
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