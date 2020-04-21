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В Казахстане зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

20.04.2020, 12:33 9775
В Казахстане зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией
Фото: news.liga.net
Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.30 20 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Из них в Нур-Султане - 2, в Алматы - 10, в Шымкенте - 9, в Костанайской области - 1. 
 
На сегодняшний день в стране подтверждены 1757 случаев регистрации коронавируса:
 
в Нур-Султане - 383;
 
в Алматы - 535;
 
в Шымкенте - 80;
 
в Акмолинской области - 82;
 
в Актюбинской области - 27;
 
в Алматинской области - 44;
 
в Атырауской области - 80;
 
в Восточно-Казахстанской области - 8;
 
в Жамбылской области - 61;
 
в Западно-Казахстанской области - 63;
 
в Карагандинской области - 93;
 
в Костанайской области - 20;
 
в Кызылординской области - 149;
 
в Мангистауской области - 12;
 
в Павлодарской области - 30;
 
в Северо-Казахстанской области - 30;
 
в Туркестанской области - 60.
 
 

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