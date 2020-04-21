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Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.30 20 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них в Нур-Султане - 2, в Алматы - 10, в Шымкенте - 9, в Костанайской области - 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1757 случаев регистрации коронавируса:

в Нур-Султане - 383;

в Алматы - 535;

в Шымкенте - 80;

в Акмолинской области - 82;

в Актюбинской области - 27;

в Алматинской области - 44;

в Атырауской области - 80;

в Восточно-Казахстанской области - 8;

в Жамбылской области - 61;

в Западно-Казахстанской области - 63;

в Карагандинской области - 93;

в Костанайской области - 20;

в Кызылординской области - 149;

в Мангистауской области - 12;

в Павлодарской области - 30;

в Северо-Казахстанской области - 30;

в Туркестанской области - 60.

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